Huvitav teada: mida tähendavad munal olevad numbrid

Templi esimene number annab infot lindude pidamise viisi kohta: nr 1 tähistab vabalt peetavate kanade mune, nr 2 õrrekanade omi ja nr 3 puuris peetavate kanade mune.

Tähed näitavad ära, millisest riigist on munad pärit. Igal riigil on oma kood, Eestit tähistab EE; Taanit DK; Soomet FI; Hollandit NL; Poolat PL; Leedut LT; Lätit LV jne.

Riigitähisele järgneb konkreetse tootja või farmi viiekohaline identifitseerimisnumber. Selle alusel on võimalik veebis leida konkreetne tootja, kelle farmist muna pärineb. Nii on kogu muna teekond tarbijale hästi kontrollitav ning iga ostja saab teada, millisest Eesti või muu maailma farmist tema igapäevaselt tarvitatavad kanamunad pärit on.