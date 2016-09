Hüva nõu: kuidas paika panna ratta turuväärtus

Bike-ID vaatab olulisemaid küsimusi, mis võivad tekkida ratta väärtuse määramisel.

Ostuhind

Kõik algab sellest, milline oli ratta väärtus kaupluses. Laias laastus on kaupluses ära tehtud see töö, kus kõik ratta maksumust mõjutavad tegurid on kokku liidetud ja saadud selle jaemüügi väärtus. Lihtsa loogikaga on paika pandud ka see, et samade komponentide ja omadustega rattad maksavad erinevates kaupluses sama suurusjärgu hinda.

Meeles tuleb aga pidada seda, et võrrelda tuleb võrreldavat, mitte apelsine ja kartuleid ehk toidupoe rattad ei pruugi olla sama kvaliteediga, mida pakuvad Sportland, Hawaii Express, Rademar, A&T Sport, jne. Neil poodidel on head veebilehed, mille kaudu saab tuvastada uuemapoolse ratta väärtuse ning teada saada selle tootja ja mudeli.

Ratta uudsus

Jalgratastega on enamasti nii, et kauplusest väljudes on ratta hind kohe väiksem kui hetk tagasi hinnasildil nähtu. Tavaliselt jääb see langus 10-15 protsendi vahele.

Vanus määrab hinna

Hinda määrab ka ratta vanus, mis tavaliselt kukub esimeste aastatega järsult ja siis juba aeglasemalt. Põhjus on selles, et jaehinnas on ka müümiseks vajalikud turundus- ja reklaamikulud. Näitena saab tuua välja keskmise eestlase ratta, mis maksis eelmisel aastal uuena 500 eurot. Täna jääks selle turuväärtus 400 euro juurde.

Sellise tulemuseni jõuab siis, kui lahutada uue ratta hinnast esmane hinnalangus ja lisaks ka aastane amortisatsioon, mis tavaliselt on 10-20 protsenti ehk siis 500 – (10+10 protsenti) = 400 eurot. Järgmisel aastal on ratta väärtus 30-40% väiksem, kui algne väärtus, jne. Enamasti on algselt 500 eurot maksnud ratta väärtus viie aasta pärast 150-200 eurot, aga seda juhul, kui ratas on oma seisukorralt veel viisakas.

Kes aitab ratta turuväärtuse hindamisel?

Lihtsam võimalus on minna mõnda jalgrattakauplusesse ja küsida. Siin on aga soovitus see, et minna kauplusesse, mis müüb sama tootja rattaid, sest enamasti saab just nii kiirema ja parema ülevaate.

Kui täpse turuväärtuse saab leida internetist?

Lihtne vastus on, et üsna täpse, sest kui vaadata kasutatud rattaid, siis keegi ei taha oma ratast müüa odavalt. Kasutades internetti on vaja kindlasti teada tootjat ja mudelit ning ka tootmisaastat, mis võib erineda sellest, millal ratas kauplusest ostetud on.

Kuidas on lood iseehitatud rattaga?

Parim lahendus on see, kui liidad kõikide osade maksumused kokku ja saadud tulemus ongi turuväärtus. Aga siinkohal pead arvestama seda, et enamasti sellise ratta müümine pole lihtne, sest ostjad soovivad osta ratast, millel on garantii ning mille tootja on neile tuttav.

Rattahooldus mängib rolli

Kui jalgratas on korralikult hooldatud ning kõik osad õigeaegselt vahetatud, on ka hind parem. Hoolitse selle eest, et käigud ja pidurid oleks korras, lase aegajalt kontrollida ketti ning korra nädalas ka rehvirõhku. Sellised pisikesed nõksud aitavad kergelt hoida hinna parema ega lase seda vabalangemisse.