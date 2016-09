Ostja kahtlustab mobiilimüüjat tüssamises

Erinevate mobiilsideoperaatoritega kokkuleppeid sõlmides tuleb tarbijal olla tähelepanelik ning teada oma õigusi. Lugu Tele2 Eesti ASiga näitas, et pakkumisest loobumise korral võib klienti ees oodata tema jaoks ootamatu tasu.

Klient ostis kaupleja ABTLine OÜ e-poest Digiboom 2014. aastal mobiiltelefoni Apple iPhone 5s hinnaga 615 eurot. Aasta hiljem selgus, et telefon on kantud musta nimekirja.

Pühapäevaks olid kõik Eesti mobiilsideoperaatorid rändlustasude tõttu juba muutnud oma pakettide sisu ja hindasid. Postimees koostas kolme Eesti mobiilioperaatori muutunud pakettidest võrdleva tabeli, kus on välja toodud kõik tingimused nii enne kui ka pärast hinnatõusu. Selle põhjal võib igaüks otsustada, kas tasub oma paketiga jätkata või leidub mõni tulusam variant.

Mobiilsideoperaatorid on muutnud ühepoolselt paketitingimusi ja kui tarbijale see ei sobi, siis on tal võimalus muudatusega mittenõustumisel sideteenuse leping ilma leppetrahvita üles öelda.