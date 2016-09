Üllatav nipp külmutatud toidu ülessulatamiseks

Rootsis asuva SP Tehnikauuringute Instituudi uurijate sõnul on kõige kindlam viis külmutatud toit sulatada hoopis külma vette asetamisega. Uurija Susanne Ekstedti sõnul sulab külma vette asetatud külmutatud liha, kana või kala kõige kiiremini, kirjutab Daily Mail.

«Tegelikult ei ole see täiesti uus info. See, et külmutatud toitu tuleks sulatada külma vette panekuga, on juba ammu teada toidutööstustele, küll aga ei tea seda enamik tavalisi inimesi,» sõnas Ekstedt.

Selleks, et külmutatud toitu õigesti sulatada, tuleks toit panna kilekotti, et vesi ei pääseks sisse ning seejärel asetada kott külma veega täidetud kaussi.

Kuna vesi juhib soojust paremini kui õhk, siis sulab ka külmutatud toit kiiremini. Külma vette panek aitab ka ära hoida suuremat bakterite kasvu.

Samal põhimõttel tuleks ka toitu külmutada: seda tuleks teha võimalikult kiiresti.

Ekstedt jõudis selle tulemuseni pärast eri toitude külmutamist ja ülessulatamist.

Norra Bioteaduste Ülikooli professor toetab Ekstedti soovitust ning lisab, et tegelikult pole kunagi olnud head teaduslikku tõestust, miks peaks külmutatud toitu külmkapis sulatama.

Sama ülikooli professori Per Einar Granumi sõnul ei tohiks külmutatud toitu mikrolaineahjus sulatada. «Ainult siis, kui külmutatud lihast valmib hautis,võib seda teha, vastasel juhul jääb liha liiga vintske.»