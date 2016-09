Mida teha telefoni kadumise või varguse korral?

Kui mobiiltelefon on kaotatud varguse tõttu, siis on kõige mõistlikum sellest kiiresti politseile teada anda. Selleks tuleb viia politseisse avaldus.

Kesklinna politseijaoskonna eriasjade uurija Kaido Atspoli sõnul laekub politseile päevas palju teateid kadunud või varastatud telefonidest. «Telefone varastatakse rohkem suvisel ajal, kui inimesed liiguvad väljas ja külastavad vabaõhuüritusi. Meie poole pöörduvad inimesed, kes ei tea täpselt, kus ja millal telefon kaotati või varastati. Tihti ei välista kannatanu, et ta jättis telefoni ripakile või unustas selle sootuks maha. Selleks, et saaksime välja selgitada, kas telefoni kadumise taga on süütegu, peame saama võimalikult palju infot,» kommenteeris Atspol.

Uurija sõnul peaks telefonivarguse ohver igal juhul teavitama politseid ning edastama neile kõnevahendi täpse mudeli, IMEI koodi ja kõneoperaatori nime. Lisaks tuleb öelda politseinikele, millal viimati telefoni kasutasite ja avastasite, et telefon on kadunud. «Kui avastad, et mobiiltelefon on varastatud, siis helista kohe telefoniteenust pakkuvale operaatorile ja palu number sulgeda,» sõnas Atspol.

Ka ise saab teha palju, et mitte langeda varguse ohvriks. Varas saab midagi varastada ainult siis, kuid tal avaneb selleks võimalus. «Väljas liikudes peab kindlalt kõik õla- või seljakoti lukud ja trukid sulgema ning olema tähelepanelik kaasasoleva vara suhtes. Peame jälgima, et taskutes hoitav telefon ja ka rahakott ei oleks kerge saaks. Kuigi see võib ebamugav olla, soovitan telefoni, rahakotti ja teisi väärtuslikke esemeid hoida kindlalt käes olevas kotis või üleriiete põuetaskus» tuletas Atspol meelde.

Varguse ohvriks langemisel on suur roll ka alkoholil. «Joobes inimesed ei ole nii tähelepanelikud, nad ei pruugi mäletada, kuhu oma telefon jäeti,» tõdes Atspol. «Seda aga kasutavad vargad ära. Nii väljas jalutades kui ka peol viibides on peamine, et telefon hoitakse kindlalt enda juures ja ollakse terane.»

Kui aga omanik on kindel, et telefon on lihtsalt kadunud, mitte ära varastatud, siis tulevad otsimisele appi telefoni positsioneerimise võimalused.

«Kui telefon on sisse lülitatud, aku peab vastu ja andmeside või GPS on sees, ei tohiks telefoni leidmine probleeme valmistada, sest seda saab positsioneerida,» ütles Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov ning lisas, et Android-telefonide kasutajad saavad seda teha Google’i veebikeskkonnas, iOSi kasutajad aga iCloudis.

Kui telefoni ka positsioneerides ei õnnestu leida, võiks Seliovi sõnul mõelda telefoni lukustamisele, et võõras selle sisule ligi ei pääseks – Google’is ja iCloud’is saab lukustuskuva asendada vabalt valitud parooliga, millele võib juurde lisada sõnumi ja näiteks mõne lähedase telefoninumbri, et leidja teaks, kellega ühendust võtta.

Kartuse korral, et leidjal on seadmega kurjad plaanid, saab sealsamas kustutada kogu telefoni sisu ehk lähtestada selle tehaseseadetele. «Seda sammu tuleks juba pikemalt kaaluda, sest pärast algseadete taastamist pole telefoni võimalik positsioneerida ega eemalt juhtida,» tõdes Seliov.

«Mõistagi tekitab telefoni kadumine rahalist kahju, ent tänapäeval, mil praktiliselt kõik igapäevategevused on telefonis, kaotame oluliselt rohkem emotsionaalselt – jääme ilma enda andmetest ning juhul, kui võõras pääseb ligi meie fotodele, kontodele või märkmetele, oleme kaotanud ka enda privaatsuse,» sõnas Seliov.