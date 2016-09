Loe, milliseid nutitelefone osteti koolilastele enim

Tele2 müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema ütles, et Tele2-e soovitus lapsevanematele oli otsida koolilapse telefoni valikul tasakaalu ratsionaalse valiku ja lapse soovide vahel. «Kooliminejatele sobib esimeseks telefoniks hästi 200 euro ringis maksev nutitelefon, kogenumatele ja kohusetundlikumatele noortele telefonikasutajatele võib vaadata juba veidi kallimaid ja võimekamaid mudeleid,» ütles ta.

«Selle sügise kogemus näitas, et poes juhib telefoniostu laps ise, kellel on enamasti üsna selge arusaam, millist mudelit ta tahab. Üha enam näeme, et kodus on küll eelnevalt pandud paika hinnaraamid, millega ka lapse arvestab, ent enamikel juhtudel koolilaps saab selle telefoni, mida ta soovinud on,» rääkis Seema ja pidas harvemaks juhuseid, kus vanemal õnnestub suunata lapse valikut enda välja vaadatud mudeli suunas.

Müüduim mudel oli Tele2-s Samsung Galaxy J5 2016, mida osteti viie nädalaga üle tuhande telefoni.

«Populaarseimaks osutunud telefonide ühisnimetajaks on 110-240 euro vahemikku jääv taskukohane hind, mis on heas kooskõlas telefoni kvaliteedi ja funktsionaalsusega. Nimetatud telefone võib koolilastele tõepoolest heaks valikuks lugeda, kuna need kõik võimaldavad ajada taga Pokemone, teha 8-13 megapikslise kaameraga kvaliteetseid pilte ja jagada neid hõlpsasti internetis,» lausus Seema.

Tele2 augusti- ja septembrikuu kõige populaarsemad telefonid:

Samsung Galaxy J5 2016 Huawei Y5 II Huawei P9 Lite Samsung Galaxy J3 2016 Huawei P8 Lite

Telias müüs Lotte üllatavalt palju

Kui tavaliselt kroonivad Telia mobiiltelefonide müügiedetabeleid Apple’i tooted, siis uue kooliaasta eel kerkis Telia pressiesindaja Raigo Neudorfi sõnul üheks müüduimaks nutitelefoniks Lotte sümboolikaga Huawei Y5.

«Tavapärasega võrreldes kasvas Lotte telefoni müügiedu mitmeid kordi, mis näitab, et see on kooli läinud laste vanemate seas üks eelistatuimaid valikuid. Üks peamisi müügiargumente on Lotte telefoni puhul kindlasti soodne hind (89 eurot). Kooliaasta alguses suutis Lotte telefoni müügiedult edestada vaid Samsung Galaxy J3,“ rääkis Neudorf.

«Nagu näha, on müügitabeli tipus kaks odavama hinnaklassi toodet. Näiteks Samsung Galaxy J3 hind on 149 eurot, millega on see kõige odavam Samsungi mudel meie valikus. Nii Huawei Y5 Lotte kui ka Samsung Galaxy J3 puhul on kindlasti tegu koolilastele soetatud seadmetega,» märkis Telia Eesti seadmete ja finantseerimise osakonna erakliendi valdkonnajuht Heiko Sõro.

Telia edetabel näeb välja selline:

Samsung Galaxy J3 (2016) Huawei Y5 Lotte Apple iPhone 5S Apple iPhone 6s Huawei P8 Lite DS

Elisas läheb esikoht Samsungile

Elisa tooteturunduse osakonna juhi Mailiis Ploomanni sõnul on kooli algus ning jõuluaeg kaks perioodi, mil kliendid ostavad mobiiltelefone ja tahvelarvuteid kõige enam. «Tänapäeva lapse jaoks on nutitelefon sama elementaarne kui teleka puldi käsitsemine. Lõpliku valiku langetavad vanemad ja lapsed selle alusel, kui suurt telefoni ekraani, kui teravat ekraani resolutsiooni ja kui suurt seadme mälumahtu nad soovivad ja eelistavad. Muidugi vaadati ka seda, kui suurt summat pere igakuisest eelarvest sooviti seadmele eraldada,» rääkis Ploomann.

Elisas müüdi enim järgmisi seadmeid: