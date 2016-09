Tudengitele: kümme ideed soodsaks meelelahutuseks

33-aastane müügivaldkonnas töötav Raigo (nimi muudetud) alustas investeerimist ühisrahastusplatvormidelt ning nüüdseks omab portfelli, mille keskmeks on 16 üürikorterit.

«Taskuraha – oo jaa, see sügiseti kodudes ja foorumites kirgi küttev teema,» alustab lugeja Pille, kes kirjutab meie lugejamängu raames, kuidas on korraldatud nende peres rahaasjad. Kui ka sina tahad osaleda kolme 50-eurose Maxima kinkekaardi loosimises, vaata siia!

Seitse head nõuannet, et sul kasvaks rahatark laps

Milliseid häid nippe tasuks järgida, et laps juba noorest peast rahaga ringi oskaks käia? Mis on need oskused, mida suuremate laste puhul jälgima peaks?