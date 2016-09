Tasub teada: millised töökorralduse reeglid kehtivad rasedale

Lugeja küsib: mida teha, kui tööandja ei saa rasedale anda kergemat tööd?

«Töötaja esitas ämmaemanda väljastatud tõendi, et lapseootel töötajale on vastunäidustatud töötamine sundasendis ja pingelises mürarikkas keskkonnas. Meil on väiketootmine, kus tööruumis on veidi müra, töö toimub istudes ja seda võib lugeda ka pingeliseks, sest ühe tootega tegelemiseks on aega kuni kümme minutit. Mida teha, kui tööandjal ei ole töötaja oskusi arvesse võttes anda talle kergemat tööd? Kas peame ajutiseks tööst vabastamiseks taotlema tööinspektsiooni nõusoleku?» uuris lugeja.