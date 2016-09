Need kümme toiduainet on kõik, mida vajad

Tasub teada: kas liigne valgutarbimine on kahjulik?

Valkude tarbimise ümber on läbi aegade olnud palju spekulatsioone, üks tuntumaid neist on tembeldanud valgurohke toitumise inimesele ja eelkõige tema neerudele kahjulikuks.

Ekspert soovitab: seitse erakordselt kasulikku äppi toidunautlejale

Ajal, mil paljud suured toidupoed pakuvad kojutellimise võimalust, on toiduvalmistamise äpid lausa asendamatud. Mõned neist annavad maitseelamustele aga täiesti uue tähenduse.

Kõik, mida pead teadma, et itaallaste kombel hästi süüa

Kui stiilitaju ja figuuri osas kadestatakse sageli prantslannasid, siis toidu nautimise osas tasuks eeskuju võtta hoopis itaallannadelt. Kuidas nad oskavad valmistada niivõrd maitsvaid roogi ja toidust rõõmu tunda?

Mida veganid söövad?

Veganid ei söö loomseid toite, see tähendab, et on loobutud lihast, kalast, piimatoodetest, munadest ja kõigist toodetest, mis neid või teisi loomseid aineid (nt želatiin, piimapulber, mesi jne) sisaldavad. Seda kuuldes tekib paljudel küsimus, et mida veganid siis ikkagi söövad, sest tundub, et peale porgandi ja kapsa ei jää toidulauale enam midagi alles. Tegelikkuses on aga veganite toidulaud väga rikkalik ja mitmekülgne, kirjutab Vegani päevaraamatu autor Ireene Viktor.

Vaata, millised varud peaksid igas majapidamises olema

Saksamaal koostati juba 2012. aastal parlamendi tellimisel plaan, millised varud peaksid inimestel olema võimaliku kriisi puhuks. Nüüd avalikustatud dokumenti uuendati, arvestades võimalikku terroriohtu, vahendab Deutsche Welle Saksamaa valitsuse soovitusi, mille kohaselt tuleks inimestel koju varuda toitu kümneks ja vett viieks päevaks.

Köögivõhikutele: kaheksa trikki, kuidas köögis ässaks saada

Kokkamine võib olla ääretult mõnus kogemus, kuid kui sa pole just eriliselt kogenud söögivalmistaja, võib see tekitada kerget hirmu ja segadust. Ära karda, sa ei pea pöörduma take out menüüdega ka mitte kiirel ajal – siin on häid nõuandeid, kuidas toiduvalmistamises ässaks saada.

Tasub teada: kuidas organiseerida oma sügavkülmikut

Kui tegu on suure perega, võib juhtuda, et külmkapi tagumisse nurka ununeb mõni toiduaine ning läheb ajapikku hallitama. Pole välistatud ka see, et leiad sügavkülmast toote, mida enam tuvastada pole võimalik.

Soodsalt kaalust alla: Eesti kõige odavamad toiduained

Kui sa arvad, et toitumiskava jälgimine on alati kallis, siis aitab selle just nüüd ümber lükata personaaltreener ja toitumisnõustaja Heikki Mägi. Kaalualandamine võib olla soodne!

Suur osa meie toidust on pärit tuhandete miilide kauguselt

Alates teraviljadest hommikuhelveste sees või viinamarjadest veinis ei pruugi nii mõnigi meist tabada seda asjaolu, et toidu sees olev komponent võib pärineda tuhandete miilide kauguselt.

Kuus vähki ennetavat supertoitu

Mõned toiduained lubavad hoida ära kasvaja tekkimist, sest sisaldavad palju antioksüdante ja ühendeid, mis aitavad aeglustada vähki põhjustavate rakkude kasvu.

Need kuus asja võid köögikapist südamerahuga välja visata

Tuleb tuttav ette - pungil köögikapp jätab ukse irvakile, sest kõikvõimalik kraam pressib välja. Mida võtta, mida jätta? Toome ära kuus asja, mis võiksid kapist kohe kaduda.

Suur kaart: vaata, kust pärineb kogu maailma toit

Rühm teadlasi kaardistas 177 riigi toitumis-ja taimekasvatusharjumused.