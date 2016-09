AirBalticu reisilennuk pöördus tagasi Riia lennujaama

Läti lennukompanii airBaltic reisilennuk Bombardier Q400 NextGen, mis startis laupäeva hommikul Riiast Zürichisse, oli sunnitud tagasi pöörduma ja hädamaandumise tegema, mistõttu on Riia lennuvälja stardi- ja maandumisrada suletud kella 15.30ni, ütles airBalticu kõneisik Janis Vanags.

Esialgsetel andmetel oli probleeme lennuki esiteliku avanemisega ning meeskond pidas vajalikuks tagasi Riia lennujaama pöörduda.

​«Esialgse info kohaselt avastati peatselt pärast lennuki õhkutõusmist probleem esitelikuga ning airBalticu meeskond langetas otsuse Riia lennuväljale naasta, ... tehes kõrgendatud ohutusmeetmete režiimis maandumise,» ütles Vanags.

Lennuki pardal oli 63 reisijat ja neli meeskonnaliiget, keegi kannatada ei saanud.

Mitu lendu on juhitud teistele lennuväljadele, edasi lükatud või tühistatud. Reisijatel soovitatakse jälgida lennuinfot Riia lennujaama veebiküljel või võtta ühendust oma lennukompaniiga.

Riia lennujaama veebilehelt leitava lennuinfo kohaselt on ümber suunatud Stockholmist, Frankfurdist, Helsingist ja Moskvast saabuma pidanud lennud.

Please be informed that due to landing of airBaltic aircraft in advanced safety regime, runway is planned to be closed until 14:00.

