Põhjus, miks vein vahel hea maitse kaotada võib

Hatcher soovitab punane vein külmkappi panna ja maha jahutada umbes pool tundi enne serveerimist, vahendab Fox. Valget veini aga tasubki külmkapis hoida ning võtta see 30 minutit enne laualepanekut külmikust välja, et see saaks veidi soojeneda.

Kui muidu on soovitatud punast veini serveerida leigena ning valget külmana, siis veinieksperdi soovitus on seega just vastupidine. Tuleb tõdeda, et veini õigel ajal jahutamisel või toatemperatuurile asetamisel on oluline mõju selle kvaliteedile ja maitsele.

Kui punast veini hoida pikemat aega toatemperatuuril, hakkavad selle maitseühendid muutuma ebastabiilseks ning võivad osaliselt aurustada. Seega jääb alles maitsetu ja aroomitu vedelik.

«Sa tunned maitses vaid alkoholi ja mitte puuvilja. Kui veini korraks jahutada, siis säilivad maitsed paremini,» lisas Hatcher.

Valget veini jällegi serveeritakse sageli liiga külmana. Kui valget veini püsivalt sügavkülmas hoida, kaotab see samuti oma parima kvaliteedi ning hakkab maitsema nagu iga tavaline jook palaval suvepäeval.