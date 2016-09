Kaheksa asja, mis kolijaid eriti närvi ajavad

Nimelt algab kõik sellest, kuidas sa ise pakkimisega hakkama oled saanud – ei tasu hüsteeritseda ja kolijaid närvi ajada, kui tegu on näiteks halvasti kokku pakitud õrnade või kallihinnaliste esemetega, vahendab Fox. Järgnevad asjad ja käitumine ajab kolijatel suure tõenäosusega närvi mustaks ning seda peaks vältima.

Kui asjad pole valmis. Kui oled kolimisteenuse tellinud kella üheksaks hommikul, siis ole ise üleval ja asjadega valmis juba kell kaheksa. Kõik asjad peaksid olema pakitud, kinni teibitud ja sildistatud, et jääks veel aega muude kiirete asjadega tegelemiseks ning et kolijad saaksid tulla ja kohe oma tööd tegema hakata. «Nad ei taha passima jääda, vaid kohe kolimisega pihta hakata,» sõnas kolimisäpi MoveCheck looja Wes Taft. Kui sinu asjade kolimisele on määratud paar tundi, siis tõenäoliselt on päeva teises pooles kolijatel ka järgmine klient, mistõttu ole oma asjade korraldamises kiire ja korralik.

Kui asjad on hooletult pakitud. Kui pakkimiseks on vähe aega, siis kiputakse asju kastidesse viskama, et see lihtsalt tehtud saaks. Tegelikult sõltub sellest palju, sest esiteks saad niimoodi kastides ruumi kokku hoida ning teiseks need turvalisemalt kohale toimetada. «Mõned inimesed arvavad, et asjad võib lihtsalt suurtesse prügikottidesse visata ning kinni siduda ja ongi korras,» tõdes Taft. Tegelikult peaks kogu vara olema sildistatud, et pakkijad teaks arvestada, kas seal leidub teravaid või kergestipurunevaid esemeid. Need tuleks kindlasti pakkida mullikilesse või paberisse.

Kui kolida on vaja keerulise iseloomuga esemeid. Kolimisemaailmas on potitaim võrdväärne salakaubaga – kolijad ei soovi neid väga ise kohale toimetada, kuna need võivad autos ümber minna, määrida või kahjureid levitada. Meelsasti ei taheta kolida ka lemmikloomi (näiteks akvaarium kaladega või kilpkonnad), juba avatud kodukeemiat (valgendi, umbrohumürgid jm), ilutulestikku ning relvi ja kuule.

Kui pakitud kaste peab uuesti avama. Kahtlemata ärritab kolijaid see, kui inimene on ära pakkinud mõne elutähtsa asja, näiteks ravimi, ning hakkab seda paaniliselt kastidest otsima. Seega tasub läbi mõelda, et hoiaksid hädavajalikud asjad siiski enda lähedal.

Kui lapsed ja loomad jäävad jalgu. Üldjuhul tahavad kolijad oma töö kiiresti ja korralikult tehtud saada, mistõttu on igasugused segajad häirivad. Kui sa ei saa lapsi ja loomi kolimise ajaks kodust ära viia, siis hoia silm peal, et nad ei jääks kolijatele ette. Lemmikloomi tasub sel ajal hoida korvis või puuris ning eraldi vaikses toas, et nad suure sagimise tõttu ei ärrituks või kartma ei hakkaks. Parem variant on aga leida kolimisepäevaks mõni sõber, kes lapsed ja lemmikud enda juurde võtab.

Kui klient hakkab targutama. Kolijad vihkavad seda, kui klient hakkab õpetama, kuidas asju tõsta või veelgi enam, kriiskama ja paanitsema, kui tegu on mõne kergestipurunevate asjade kastiga. Selle vältimiseks ongi vajalik kastid vastavalt sildistada. Ole kolijate tulekuks valmis, juhenda neid vastavalt vajadusele ja viisakalt ning looda, et oled valinud hea kolimisfirma, kes oma tööd ka ilma õpetusteta korralikult teha oskab.

Kui klient hakkab hinna üle kauplema. Pole viisakas hakata mõne euro üle kauplema, kuna kolimisteenus vajab ettevalmistust, võtab aega ja võib samas närve kulutada. Teenuse hind on üldjuhul ette teada ning see sisaldab kogu vajaminevaid kulutusi.

Kui klient kaob vahepeal ära. Mõned inimesed ei oska oma tegemisi niivõrd hästi korraldada kui teised ning on juhtunud, et poole kolimise pealt peavad nad kuhugi kohtumisele jooksma. Kolimisteenust osutav Brian Carey märgib, et kui inimest pole kohal, ei saa nad enne minekut lepingut allkirjastada ning seega ka mitte kuhugi edasi liikuda. Seega püüa oma toimetused sättida nii, et kolimise ajal saad kodus viibida.