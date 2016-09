Kolm detaili, mida pole turvaline Facebookis jagada

Pealtnäha ohutut infot jagades võid siiski oma andmed ja identiteedi ohtu panna, vahendab Independent. Seetõttu ära mingil juhul jaga sotsiaalmeedia võrgustikes pilte kolme järgneva asja kohta.

Juhiluba. Pole midagi hullu, kui jagad sotsiaalmeedias uudist, et said lõpuks juhiload kätte, kuid ole ettevaatlik, kuidas täpsemalt seda uudist teatad. Sellel on sinu pilt, sünniaeg ja dokumendi number, mis on sisuliselt iga identiteedivarga unistus.

Puhkuseplaanid või lennuki pardakaart. Kellelegi ei meeldi esmaspäeva hommikul Facebooki avada ning näha esimese asjana sinu pilte paradiisisaarest, samal ajal kui kohalikel ulub akna taga vali tuul. Kui kadedaks tegemine kõrvale jätta, siis tegelikult näitad selle info jagamisega, kui kauaks kodust eemal oled ning see teave võib silma jääda varastele. Lisaks annab ka pilt pardakaardist edasi palju isiklikke detaile.

Pangarekvisiidid. On ilmselge, et oma pangadetailide jagamine on lollus, kuid jagamata tasuks jätta ka pilt või kuvatõmmis oma esimesest palgatšekist uuel töökohal. 2014. aastal ilmus avalikkuse ette juhtum, mil vargad otsisid Instagramist infot märksõna #myfirstpaycheck (minu esimene palk – toim) alusel, et varastada inimeste pangadetaile ning luua võltstšekke. Sellega mõisteti 28 inimest süüdi identiteedivarguses.