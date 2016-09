Ajalehes ilmunud skandaalne lugu äratas lugejates kahtlusi

Kuigi tegemist oli ideaalse looga, mis külvas hirmu privaatsuse kadumisest internetis, olid selles loos toodud valel lühikesed jalad. Austria ajakirjanikud olid mõelnud loo välja ning teised väljaanded refereerisid lugu fakte kontrollimata, kirjutab The Local.

Kahtluse loo tõsiseltvõetavuse suhtes tekitas faktide vähesus.

Esimene küsimus tekkis naise identiteediga. Tugevate privaatsusnõuete tõttu otsustas loo esimesena avaldanud väljaanne anda naisele nime Anna Maier. See pole küll midagi tavapäratut, et ajaleht allikat kaitseb talle teise nime andmisega, kuid see teeb raskemaks loo tõepärasuse kontrollimise.

Järgmine mitte-vettpidav detail oli loos välja toodud advokaat. Michael Rami, kes oli loo järgi naise advokaat, eitas oma seost naisega. Samas kinnitas ta, et andis ajalehele nõustava kommentaari olukorra kohta.

Loos on veelgi vastuolusid. Nimelt kui naine elab Carinthia linnas, nagu loost selgub, siis peaks tema kohtuasi aset leidma Klagenfurtis. Kontrolliti Klagenfurdi kohtujuhtumeid ja seal ei paistnud olevat lisatud novembrikuus ühtegi kõnealust juhtumit.

Viimase murekohana võib tuua Austria ajalehe peatoimetaja suutmatuse anda teiste väljaannete ajakirjanikele piisavaid tõendeid selle kohta, et lugu oleks tõepärane.

Mis iganes siin ka tõde poleks, tasub siiski meeles pidada, millised riskid kaasnevad internetis oma isiklike andmete jagamisega.

Lisaks sellele on hea õppetund ka see, et ei tasu uskuda kõike paberile kirjapandut.