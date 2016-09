Suur nõudlus võib kookose muuta defitsiidiks

Tarbijad pole kunagi varem olnud niivõrd kiindunud kookosesse kui praegu, vahendab Bloomberg. Hitt-toodeteks on nii kookosvesi, -õli kui ka –piim, mida propageerivad nii tervisesportlased, veganid kui ka toidukohad. Vastavalt nõudlusele on ka näiteks kookosõli hind võrreldes varasemaga tänaseks kasvanud lausa poole võrra.

Kookossaadused pärinevad suuresti Kariibi mere regioonist, kuid kuna nõudlus on kasvav ning saak sõltub paljuski kliimast, ei tule põllumehed nõudluse täitmisega enam toime.

Tormid ja põuaperioodid on Kariibi mere regiooni laastanud ning oma osa on ka palme ohustavatel taimehaigustel, mille tõttu on hävinud terved farmid. Istanduste arv on vähenemas ning sellega koos ka Kariibidelt saadavate viljade arv.

«Sellises tempos hakkavad kookospähklid Kariibidelt lihtsalt otsa saama,» sõnas Kariibide põllumajandusinstituudi juht Paul Compton.

Dominikaani vabariigis kookospähkleid kasvatava Dioni Siri sõnul on sealne tootlikkus kahe aastakümnega langenud ligi 60 protsenti. Siri kinnitab, et kvantiteet pole sealjuures ainus tegur, vaid paljud pähklid pole lihtsalt nõutud tasemel ega kõlbagi ekspordiks.

Kookospähkli kvaliteedi kontrollimiseks raputab ta seda ning kuulab, kas sellest kostab piima loksumist. Kui mitte, on pähkel liiga vara ära korjatud ning pole müügiks sobilik.

Taluniku väitel on kookospähklipõud probleem, mida ei näinud keegi ette. Vaid kaks aastakümmet tagasi ei tundnud eriti keegi nende vastu huvi, sest arstid hoiatasid, et troopilised õlid suurendavad kolesteroolitaset ning tõenäosust arterite ummistumiseks. Kookost müüdi madala hinnaga ning sageli jäid need lihtsalt puu otsa mädanema.

Täna peetakse aga mitmes ringkonnas kookospiima tervislikumaks alternatiiviks lehmapiimale ning selle populaarsust on tõstnud näiteks vegan- ja paleotoitujad. Ka kookospähkli kest on kasulik, sest selle puruga täidetakse autoistmeid. Kõige nõutum toode turul on aga rikkalikult kasulikke aineid sisaldav kookosvesi.

Kookospähklite vähesus süvendab ka sõda kohalike ning ekspordile orienteeritud kaupmeeste vahel. Kohalikud saaksid lisaraha teenida kookosvett turistidele janukustutuseks müües, ent eksportivad kaupmehed soovivad suurema osa kookosesaagist kokku osta. See on viinud ka selleni, et poeletid täituvad võltskookosveega, mis sisaldab vaid vett ja kemikaale ning mida on juba korduvalt müügilt eemaldatud.

Dominikaani vabariigis kookosvett tootva firma Coco Express del Caribe tegevjuht Melvin Bautista tõdes, et vajalike varude kokkusaamine pole kerge ning ka kohalikud farmerid pole sugugi rumalad, olles tõstnud kokkuostuhinda eksportivatele firmadele. Sageli on aga kohalikud põllud halvas seisus ning puud on juba liiga vanad korraliku saagi andmiseks.

Bautista arvab, et kookospähklipõuale on vaid üks lahendus – hakata rohkem puid istutama ning saagiga vaeva nägema.