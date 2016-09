Huviringide kopsakad hinnad morjendavad lapsevanemaid

Sügishooaja saabumisega on toimetuse poole pöördunud mitmed pahased lapsevanemad, kes märkasid tänavu hinnatõusu mitmete treeningute või huviringide puhul.

Näiteks märgiti huvikeskus Kullos Sõlekese tantsuansambli kuutasu kallinemist kuni veerandi võrra (treening kolm korda nädalas, kokku kuus koolitundi, hinnatõus 24 eurolt 30-le).

Üks lapsevanem nimetas ka Eesti Raadio Laulustuudio mudilaskoorist osa võtmise kallinemist. «Eelmisel hooajal maksis see 30 eurot (koos solfedžoga 33); sel hooajal 35 eurot (koos solfedžoga 38),» ütles ta. Lisaks kallines Nõmme muusikakoolis õpe, mis sisaldab endas üht klaveritundi ning kaht viiuli- ja solfedžotundi nädalas.

Hinnatõus tabas ka ujumisklubisid, näiteks mainiti Kalev Spas korraldatavaid laste ujumistreeninguid. Uued hinnad on soolased, ulatudes üle 60 euroni kuus. Kui lapsevanemate arvates võib eeldada, et treeningud kallinesid ujumisradade rendihinna kallinemise tõttu, siis veekeskus jääb sel teemal napisõnaliseks.

Veekeskuse juhataja Tõnu Tanvell kinnitas, et teenuste ja üksipiletite hindades muutusi pole toimunud, kuid rendilepingute tingimused on konfidentsiaalsed ning avalikustamisele ei kuulu.

Nõmme muusikakooli näol on tegemist munitsipaalhuvikooliga. Kooli direktor Indrek Vijard märkis, et kooli õppetasu määra kooskõlastab kool Tallinna haridusametiga. Sama kehtib ka huvikeskus Kullo puhul ning seega tasub hinnatõusu põhjust sealt otsida.

Kullo direktor Raul Tomberg tõdes, et Kullo ühtlustas ja tõstis sellest õppeaastast enamuse huvirühmade kuutasu kuni 12 euro võrra, sõltuvalt ringi tundide arvust nädalas.

«Näiteks huviringidel, kus on kuus õppetundi nädalas (Ellerhein, Raduga, KT stuudio jm), on hinnaks 30 eurot kuus. Seni kehtinud hinnad said kehtestatud 2013. aastal, kui tööjõukulud olid madalamad (2012. aastal oli õpetaja palk 670 eurot kuus, nüüd 958 eurot kuus),» selgitas ta.

Hinnatõusu peamise põhjusena nimetas Tomberg tööjõukulude kasvu ning õpikeskkonna, õppevahendite ja väljundvõimaluste loomise. Nende alla kuuluvad töövahendid, materjalid, õppeinventar, väljundvõimalused (festivalid, konkursid, osalustasud, kontserdid ja kontserdisaalide rendid jm kontserdiga kaasnevad kulud). Samuti pedagoogiline tugipersonal (klaverisaatjad, kontsertmeistrid, dirigendid, kostümeerijad jm), kostüümid, esinemisriided ning Kullo hoone rekonstrueerimis- ja arenduskulud.

Tomberg selgitas, et Tallinna linn rahastab munitsipaalhuvikoole järgmise mudeli alusel: õpilased vanuses 4-19 eluaastat, 15 õpilast grupis ja kuni neli tundi nädalas. Kullo pakub õpet lastele ja noortele vanuses 1-19 eluaastat ning kuni kaheksa tundi nädalas (kusjuures enamus huviringe töötab koormusega kuus tundi nädalas). Sellest tulenevalt on lapsevanema kanda kaks kuni neli lisatundi.