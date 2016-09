Pokémon Go'd sõidu ajal mängivad autojuhid eputavad sotsiaalmeedias

San Diego Ülikooli õppejõud John Ayers ja tema kolleegd töötasid läbi suure hulga pilte, sotsiaalmeedia postitusi ja uudiseid, et näha, kui palju inimesi on Pokémon Go tõttu õnnetusse sattunud. Tulemused olid jahmatavad, kirjutab nbcnews.com.

«Postituste, piltide ja uudiste seas oli 14 erakordset õnnetust. Üks mängija oli sõitnud autoga vastu puud,» kirjutas Ayersi tiim.

Mäng on nii sõltuvust tekitav, et inimesed teevad isegi ekraanipilte mängust, samal ajal kui autot juhivad, isegi et nad teavad, et see on ohtlik.

«Olen hetkeline idioot ja sõidan oma autoga, samal ajal kui püüan seda tegelast,» oli kirjutatud ühe mängija ekraanipildile, mille ta Snapchati kaudu oma sõpradele saatis.

Pokémon Go’d on tunnustatud kui kavalat treeninguvahendit, sest ta innustab mängijaid minema välja jalutama ja premeerib mängijaid, kes on läbinu pika distantsi.

Kuid hea kõrval on ka probleemne pool. Nimelt ei pööra mängijad enam piku ekraanilt, mistõttu on nad liikluses ülimalt ohtlikud.

«18 protsenti Twitteri postitustest sisaldasid infot, et inimene mängib ja sõidab (ala sisuga: «Appi, ma püüan Pokémone ja sõidan») ja 11 protsenti märkis, et kõrvalistuja mängib (ala sisuga: «Lasin just õel ennast ringi sõidutada, et Pokémone otsida»),» kirjutas uurijate tiim.

«Neli protsenti vihjasid, et jalakäija mängib («Peaaegu oleks auto alla jäänud Pokémon Go’d mängides),» lisasid nad.

Kuigi tuleb arvestada ka faktiga, et mõned neist postitustest võisid olla nalja viluks, tuleb uurijate sõnul siiski võtta seda tulemust täie tõsidusega. Kokku leidsid nad üle 4000 Twitteri postituse, mis osutas autojuhtimisele ja samal ajal mängu mängimisele.

Mängimise võimalikud tagajärjed on aga naljast kaugel. «16-24 aastaste seas on autoõnnetused ühed peamised surmapõhjused. Nemad on aga mängu suurim sihtgrupp,» kirjutad Ayers.

Tiim toob võimaliku lahendusena välja autojuhtide ja jalakäijate teavitamine mänguga seotud ohtudest.