Soovitused juhuks, kui su veekindel iPhone vette kukub

Apple’i uusim nutitelefon iPhone 7 ja 7 Plus on küll veekindlad, aga need on ehitatud nii, et peavad vastu mõningasele niiskusele, ent ei ole mõeldud veealuseks kasutamiseks, vahendas Läänlane CNN-i.

Need telefonid peaksid vastu pidama vähemalt ühe meetri sügavuses vees kuni 30 minutit, aga selle proovimine ei ole ametlikult soovitatav.

Kui siiski juhtub, et telefon saab märjaks, selleks on Apple’il soovitused, mida teha, et muuta kahjustused minimaalseks.

Esiteks ära tee telefoni märjaks meelega. Apple’i garantii ei kata endiselt veest tekkinud kahju. Ja Apple’i töötajad saavad teada, kui telefon on rikutud vee tõttu. Selleks on telefoni sisse peidetud pisike niiskusindikaator, mis muudab värvi, kui puutub kokku veega.

