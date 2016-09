Lugeja küsib: kuidas vilja ohutult ladustada ja kuivatada?

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg:

Kõige traagilisemad õnnetused teraviljaga tegelemisel on toimunud just vilja alla vajumise või jäämisega ja seetõttu lämbumisega. Teravili ei ole kõndimiseks kindel pind ja kui viljamahuti on sügav, on oht vilja sisse vajuda. Teine probleem on viljamahutite seestpoolt puhastamisega siis, kui mahutis olev vili on seinale paakunud. Kui mahuti puhastamiseks on vaja sellesse siseneda, tuleb enne läbi mõelda, kuidas kaitsta töötajat vilja sisse vajumise või variseva vilja alla jäämise eest ning kuidas tagada piisavalt värsket õhku hingamiseks.

Järgmine tõsisem teema on tolm, mis tekib teravilja teisaldamisel ja jahvatamisel. See võib sissehingamisel põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, nii allergiat, bronhiiti kui astmat. Tervisekahjustuste ennetamiseks tuleb valida sobivad hingamisteede kaitsevahendid ja tolmuses töökeskkonnas viibides neid alati kasutada. Kui õhus on piisavas koguses tolmu plahvatuse tekkeks ja leidub ka süüteallikas, võib tolm põhjustada ka tulekahjusid. Nii on juhtunud viljakoristusel, kui kombaini tulistele osadele koguneb palju tolmu.

Kontrollida tuleb ka mahutite juures olevaid liikumisteid. Liiga sageli on paljud trepid, redelid, platvormid ja käiguteed ise ehitatud juhuslikust puitmaterjalist. Kuna neid kasutatakse suhteliselt harva ei panda tähele, kui käiguteel on mõni laud purunenud, piirdelaud puudu või redel deformeerunud. Kuivatites on liikumisteed ohtlikumad kui laoruumides. Sinna kipub jääma ette kaableid ja voolikuid või muid takistusi, mida on ebapiisava valgustuse tõttu raske märgata ja seetõttu seal komistatakse ja kukutakse.

Lisaks veel ohud kokkupuutest konveierite või transportööride liikuvate osadega, kokkupõrke oht laaduritega, kuivatites ja veskites müra ning võimalik on ka bioloogilise ohuteguri, hallituse, esinemine.