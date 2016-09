Hooldamata katla kasutamine võib lõppeda tulekahjuga

Õhksoojuspump - hea abimees külmal ajal

Õhksoojuspumpasid tekib majaseintele üha juurde, sest inimesed on aru saanud, et nende abil saab kodu kerge vaevaga ning suhteliselt odavalt soojemaks kütta. Ja mitte ainult – suvekuuma ajal võib need ka vastupidi tööle ehk jahedat õhku puhuma panna. Ent kuidas töötavad need agregaadid siis, kui väljas õhutemperatuur 20 miinuskraadist allapoole langeb?