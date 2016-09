Paanika lennukis: reisija filmis airBalticu lennuki hädamaandumist

AirBalticu kodulehel seisab, et eelmisel laupäeval pidi Riiast Zürichisse startinud lennuk tehnilistel põhjustel hädamaandumise tegema.

«Esialgne informatsioon on, et pärast starti avastati tehniline rike seoses esirattaga, mistõttu otsustas airBalticu meeskond võtta suuna tagasi Riia lennujaama ning teha hädamaandumine,» on kirjutatud aitBalticu kodulehel.

Internetis levib pardal viibinud reisija video, kust on kuulda lennusaatjate juhiseid kummarduda ja hoida pea all (Bend over, head down!). Lennusaatja on pigem hirmunud kui rahuliku häälega.

Kõik pardal viibinud jäid terveks.

Tvnet.lv's levib video piloodi ja lennujuhi vestlusest hädamaandumise ajal. Kõne ajal uurib ka tehnik lennuki esiratta seisukorda. Lõpuks tehakse otsus lennuk maale tuua võimalikult turvaliselt.