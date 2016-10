Suvilas digiboksi kasutamine osutus tülikaks ettevõtmiseks

«Meil on suvilas Viasati digiboks, mille vaatajakaardi õigusi peame iga kord sinna minnes uuendama, kuna muidu ei hakka see lihtsalt tööle. See on nii alates maikuust ning kui kodus ise uuendamine ei õnnestu, peab kontakteeruma klienditoega,» kirjeldas toimetuse poole pöördunud Tiia.

Juba pikalt kestnud jandi tulemuseks on naise sõnul tavaliselt see, et telekal tuleb pilt ette kümne minuti jooksul, kuid näiteks viimati septembris aktiveerides läks selleks aega mitu tundi. Naises tekitas küsimusei ka klienditoe soovitus jätta teler enne kinnipanekut TV3 kanalile.

«See ei ole ju normaalne - jah, kasutan teist boksi harva, kuid lepingus ei ole, et selle kasutamise soovil pean pöörduma Viasati poole,» oli naine nördinud.

Digiboksiga anti talle tähtajaline leping, mis tähendab, et kui on soov digiboks varem tagasi anda, peaks kogu selle maksumuse ära tasuma. «Nüüd pean hambad ristis ära kannatama lepingu lõpuni, kuna loobumine on kallis lõbu,» kurtis ta.

Viasati klienditeenindusjuht Annemari Vatsel tõdes, et kui Viasati teleteenust pole pikemat aega kasutatud (teler, digiboks on olnud pikemat aega välja lülitatud), siis telerit üle pika aja sisse lülitades vajavad tõepoolest Viasati vaatajakaardil olevad kanaliõigused uuendamist.

Ta lisas, et turvalisuse tagamiseks ei uuendata kanaliõigusi ajal, mil digiboks on vooluvõrgust või satelliitantenni kaabel digiboksi küljest lahti ühendatud.

«Küll aga ei pea klient sellistel puhkudel Viasati klienditeenindaja poole pöörduma, vaid tal on võimalus ka ise vaatajakaardil olevaid õigusi uuendada. Seda saab teha Viasati iseteeninduses või helistades klienditeenindusse ja kuulates automaatvastaja juhiseid,» rääkis Vatsel, lisades, et mõlemat teenust saab kasutada ööpäevringselt.

«Tehnilistel põhjustel võib juhtuda, et vaatajakaardiõigusi on tarvis uuendada mitu korda järjest, olenevalt sellest, kui kaua pole teleteenust kasutatud,» märkis Vatsel.

Kuna TV3 on Viasati (ehk samuti MTG gruppi kuuluv) kanal, siis Vatseli kinnitusel selle peal kanaliõiguste uuendamine alati õnnestub. Kui klient on mitte Viasati paketi kanalil, siis vaatajakaardi õiguste uuendamine ei pruugi alati õnnestuda - sealt tuleneb ka palve hoida telerit TV3 kanalil.