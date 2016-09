Vaata, kui palju on lätlastel normaalseks äraelamiseks raha vaja

Normaalseks äraelamiseks on Läti elanike hinnangul vaja saada nö puhtalt kätte 1216 eurot, vahendab Mixnews uuringufirma SKDS küsitluse tulemusi. See on suurim summa, mida inimesed on seni nimetanud.

Seni nimetati suurim summa 2008 aastal, toona taheti teenida 1146 eurot. 21. sajandi alguses soovisid inimesed teenida 494 eurot. Alates 2000 aastast kuni 2009. aasta masuni see summa kasvas iga aastaga. Näiteks 2007. aastal tõusis ihaldatud sissetulek 272 euro võrra ehk lõppsummaks oli 963 eurot. Juba aasta pärast oli see summa kerkinud 1146 euroni.

Seejärel hakkas soovitud teenistuse number vähenema. Näiteks 2012 aastal oli see 844 eurot. Alates 2012. aastast on soovitud palgasuurus kasvanud 44 protsenti.

Kõikide soovide täitmiseks peaks lätlaste hinnangul sissetulek olema 3316 eurot. Ka see on läbi aegade kõige suurem nimetatud summa. Aastal 2000, kui seda küsimust hakati esitama, nimetati kõikide soovide täitmiseks vajalikuks summaks 1164 eurot.