Hea tuju video: linna ainukestele Apple'i-fännidele tehti uhke avapidu

Igal pool maailmas ootavad õunatelefoni fännid uue mudeli müükitulekut, et olla üks esimesi, kes selle endale saab. Taani linna Vibourgi see entusiasm aga sel aastal ei jõudnud, kirjutab The Local.

Internetis levib video iPhone 7 müügiletulekust. Video sisaldab ka lõiku 2010. aastal iPhone 4 avamüügist ning erinevus on märgatav. Kui 2010. aastal on poeesine isegi vihmasel ilmal inimesi täis, kes kõik soovivad uut iPhone 4 nutitelefoni, siis 2016. aastal iPhone 7 müügile saabumisele on kaasa tulnud elama vaid kaks õunatelefoni fänni.

Sellegi poolest on Apple'i töötajad välja toonud konfetikahuri, et tervitada linna ainukesi Apple'i-fänne.

Poe juhataja Rikke Juul Hansen saab aru, miks video nõnda populaarne on. «Me saame aru, milles nali seisneb. Kui sa näed seda videot, siis see lihtsalt tõstab tuju,» sõnas Hansen.

Ta lisab, et õhupallid ja konfetikahurid olid iPhone 7 avamüügiks tellitud kõikidesse 28sse mobiilipoodi.

«Kuid me tõesti uskusime, et Vibourgi poodi tuleb kohale rohkem inimesi,» tunnistas ta.