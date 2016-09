Mõjutatud on Telia veebilehe ja e-poe töö, samuti on osaliselt mõjutatud Telia TV teenus. Telia spetsialistid on rikkest teadlikud ning teevad kõik selle nimel, et see võimalikult kiiresti kõrvaldada.

Telia palub vabandust võimalike ebamugavuste pärast ja tänab mõistva suhtumise eest.