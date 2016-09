Valio käivitas suhkrutalgute programmi, mille eesmärk on vähendada sammhaaval, kuid maitses kompromisse tegemata jogurtites, kohupiimades ja keefirides lisatud suhkrute hulka. Selle tulemusena on aastaks 2020 neis tooterühmades lisatud suhkru kogus tänasest kuni 30 protsenti väiksem.

Valio Eesti turundusdirektori Krista Kalbini sõnul alustati toodete suhkrusisalduse vähendamist juba eelmise aasta lõpus ning suhkrusisaldust on vähendatud näiteks kohupiimakreemides keskmiselt 13 protsenti. Järgmisel aastal on fookuses Gefiluse tootesarja, Alma jogurtite ja 380-grammiste topsikohupiimakreemide suhkrusisaldus.

Farmi turundusjuht Ruta Kallaspoolik lisas, et ka neil on kestev eesmärk vähendada järk- järgult maitsestatud toodete suhkrusisaldust nii, et see ei mõjutaks negatiivselt toote maitseomadusi.

«Olemegi viimase viie aastaga vähendanud n.-ö. vanade toodete suhkrusisaldust järk- järgult 17 protsenti ning ruumi oleks vähendada veel 15 protsenti, ilma et see nõuaks sünteetiliste magusainete kasutuselevõttu,» rääkis ta.

Kallaspoolik märkis, et optimaalseks suhkrusisalduseks peetakse EL normide järgi 13 grammi 100 grammi toote kohta. «Suur osa meie tänastest jogurtitest seda juba on ja väga mitmed tooted on ka alla selle, näiteks on Farmi kohukesed turulolevatest kõige väiksema suhkrusisaldusega.»

Valio suhkrutalgud käivitati ka Soomes mullu kevadel ning seni on muudetud koostisega tooted ka positiivset vastukaja saanud. „Valio kontserni ühine eesmärk on tõsta tarbijate teadlikkust tervisliku toitumise ja eluviisi osas ning lisatud suhkrute vähendamine on üks osa sellest tervikust,“ kinnitas Kalbin.

Selleks, et suhkrukoguse vähendamise käigus ei peaks tegema kompromisse maitse arvelt, tuleb Kalbini sõnul vähendada lisatud suhkrute osakaalu sammhaaval. See tähendab, et toodete retsepte ja seega ka pakendeid muudetakse pea igal aastal.

«Toiduliidu uuringu kohaselt peetakse suhkrut vaieldamatult kõige vähem tervislikuks toiduaineks. Samas näitas põllumajandus- kaubanduskoja tellimusel mullu sügisel läbi viidud piimauuring, et ligi 70 protsendi tarbijate arvates on müügilolevad jogurtid ja kohupiimakreemid täpselt parasjagu magusad,» lisas Kalbin.

Seega peab andma inimestele aega harjuda vähemmagusa tootega, kuna vastasel juhul kaotab toode järsu maitsemuutuse tõttu konkurentsis. Kallaspoolik teadis rääkida, et selles osas on lihtsam uute turuletulevate toodetega.

«Meie uued madala suhkrusisaldusega Skyrid on turul olnud alates maist ja väga hästi vastu võetud. Loodetavasti pööravad tarbijad järjest enam tähelepanu tootepakendil olevale infole ning teevad tarbimisotsuseid järjest teadlikumalt,» lisas ta.