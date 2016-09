Vaata, kui priskeks kasvavad kohalikud arbuusid

Arbuusikasvatus on Eestis uuem asi. «Ei mäleta, et vene ajal oleks arbuuse kasvatatud. Polnud seemetki saada,» meenutas Poka talu perenaine Lehte Jõearu möödunud aegu. Poka talus on arbuuse kasvatatud viis aastat, kirjutas Lääne Elu.

«Poes nägime arbuusiseemneid müügil,» rääkis perenaine Lehte, kuidas Poka talu arbuusikasvatus alguse sai. Praegu on arbuusiväljal viit sorti kerasid. «Paar sorti praagime ilmselt välja,» nentis perenaine.

Selgus, et üks kollase viljalihaga sort ei maitse pererahvale kohe üldse mitte. «Selline arbuusi ja meloni vahepealne asi,» rehmas peremees Arvo käega. Poka arbuusipõllult järgmisel suvel seda sorti enam ilmselt ei leia. «Sugar Baby ja Rosario on magusad,» tutvustas perenaine oma kasvandikke. «Bingo on paksu koorega, kuid maitsel pole väga viga. Crimson Sweet on kah päris mõnus.»

