Vanad nostalgilised toolid on taas tootmises

Saaremaa Sepad OÜ müügijuhi Andi Angeli sõnutsi on nad laias laastus ettevõte, kus hinnatakse vanu asju, kirjutas Saarte Hääl. «Möödunud aegadest pärit esemetega on aga paraku selline lugu, et neid on kahjuks piiratud koguses,» tunnistas ta. Seega tuleb neid lihtsalt juurde teha.

«Nii on see sepistega ja ka kuurorditooliga. Kellel on kuurorditool kodus olemas, hoiavad seda kui suurt varandust,» kinnitas Angel.

Päris uue asjaga toolide tootmisel nad tema sõnutsi nüüd lagedale tulnud pole. Saaremaa Sepad on tegelikult 1990. aastatel saaremaiseid kuurorditoole korra juba tootnud. «Kuid tookord edenes sepiste turg nii tormiliselt, et puitmööbliga tegelemiseks ei jätkunud mahti,» selgitas Angel. Nüüd alustati toolide tootmist uuesti.

