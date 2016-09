Vastab Saku Õlletehase kvaliteedijuht Marite Mets:

«Nende väikeste märgiste puhul on tegemist tühjade purkide tootjatehase poolse kvaliteedikontrolli mehhanismiga. Selle eesmärk on tootmises partiid vastavalt märgistada, et hilisema kontrolli käigus võimalike kõrvalekallete avastamisel vastav partii tuvastada. Tegemist on tootjatehases kasutatava täiendava kvaliteedi tagamise abinõuga, mis annab tootjale parema ülevaate oma tootmisprotsesside juhtimisel.»