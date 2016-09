USA koolides hakatakse pakkuma tasuta tampoone ja hügieenisidemeid

USAs asuva Browni ülikooli tudengeid ootab selle õppeaasta alguses üllatus ülikoolilinnaku tualettruumides. Neisse on paigaldatud tasuta tampoonide ja hügieenisidemete masin, vahendab The Independent.

Browni ülikooli õpilasesinduse president Viet Nguyen koos 20 kaastudengiga paigaldavad tualettruumidesse hügieenitarvete masinaid. «Palju on olnud juttu sellest, et tampoonid ja sidemed on vajadus, mitte luksusese, kuid väga vähe on selle nimel tööd tehtud. Seega võtsime asja enda kätte,» sõnas Nguyen. «Madala sissetulekuga tudengitel on niigi raske leida raha toidu jaoks, rääkimata siis veel tampoonidest.»

Nygen saatis kooliaasta alguses kõikidele ülikooliga seotud inimestele e-kirja, milles otsis endale abilisi. Browni ülikool on esimene ülikool, kus selline programm nii suurelt ette võetakse. Ülikooli juhtkond pole seda projekti veel kommenteerinud.

Hügieenivahendeid paigutatakse nii naiste, meeste kui ka ühiskasutavatesse tualettruumidesse. Nguyeni kampaania toob esile tihti ignoreeritud fakti: menstruatsioon ei ole ainult naistel. «On ka transseksuaale ja ka nemad on oluline osa meie populatsioonist,» põhjendas Nguyen. «Ma oleks naiivne, kui arvaksin, et kõik võtavad selle positiivselt vastu. Paljud on küsinud meilt, miks me ka meeste tualettruume varustame. See valmistab küll esialgu segadust, kuid kui me oleme ära seletanud miks, siis saadakse aru.»

Projekti rahastab vilistlaste nõukogu. Nguyeni sõnul paigaldatakse selle õppeaasta jooksul umbes 30-40 masinat.

Browni ülikooli tudengid pole ainukesed õppurid, kellel sellest aastast selline võimalus on. Ka New Yorgi linna üldhariduskoolid on sellest õppeaastast varustatud hügieenisidemete ja tampoonidega.

Eelmisel aastal prooviti uuendust ühes üldhariduskoolis, nüüd on see laienenud 25 kooli. Novembri keskpaigaks peaks olema kõik New Yorgi linna koolid varustatud hügieenitarvetega. «Õpilased peavad tundma end mugavalt klassis, et nad saaksid keskenduda õppimisele. Ligipääs tasuta hügieenitarvikutele on vajalik,» sõnas haridusosakonna pressiesindaja.

«Erinevalt tualettpaberist, mis on tavaliselt koolides tasuta, peavad õpilased ise leidma viisi hügieenitarvete ostmiseks,» sõnas kirjanik Jennifer Weiss-Wolf. «Selleks, et nad saaksid täielikult keskenduda koolitöödele, on need vahendid peaaegu sama olulised kui paberid ja pliiatsid. Eriti käib see nooremate tüdrukute kohta, kellel võib menstruatsioon alata ootamatult ning kel puudub endal taskuraha, et osta tampoone või hüsieenisidemeid.»

Ürituse toetajad soovivad, et New Yorgi linna seadus oleks eeskujuks ka teistele koolidele üle terve riigi. Ka osas teiste linnade koolides pakutakse juba tasuta tampoone ja hügieenisidemeid.