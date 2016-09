Viisid, kuidas testida Samsung Galaxy Note 7 ohutust

On kaks lihtsat viisi tuvastamaks, kas tegu on turvalise mudeliga, vahendab Business Insider.

Esmalt kontrollige seadme näitajaid – Galaxy Note 7-l on ikooniribal akumärk, mis on uutel kontrollitud mudelitel alati roheline. Neile on lisatud ka akuprotsendi näitaja, millele pääseb ligi toitenuppu all hoides.

Foto: Business Insider

Teine viis on vaadata telefonipakendit. Välja vahetatud ja turvaliseks tunnistatud telefonide karbil on must kleeps. Kui ka see kasutajat ei veena, siis tuleks külastada Samsungi kodulehekülge, otsida info tagasikutsutud telefonide kohta ning sisestada IMEI-kood.

Sealt saab teada, kas tegu on ohutu telefoniga või palub ettevõte selle siiski ohutuse tagamiseks tagastada.

See võtab küll veidi kauem aega ja vaeva, eriti kui toote pakend ja IMEI-kood pole käepärast, kuid sellega tagatakse kindlus, et seadet võib usaldusväärseks pidada.