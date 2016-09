Imekreemi kasutamine päädis tervisehäda ja 1300-eurose võlaga

Tallinlanna Ruslana Uhhalova kasutas kallist DeAura imekreemi ning tal tekkis tõsine allergiline lööve, kirjutab Den za Dnjom. Salong aga keeldus kosmeetikat tagasi võtmast ning nõuab nüüd naiselt 1300 eurot.

Lugu algas augustis, kui naisele helistati salongist ja kutsuti ta tasuta spaaprotseduurile. Nime DeAura kuulis naine esimest korda ja algul ta kõhkles, kuid otsustas siiski minna salongi Royal Grace Tallinnas Ahtri 8.

Esimese asjana uuriti naiselt, kas tal on allergiaid, kuuldes eitavat vastust, paluti talt seejärel tuttavate telefoninumbreid, et firma saaks tasuta teenust ka neile pakkuda. Ühele näopoolele pandi «imelist» vahendit ning siis anti kliendile peegel, et ta saaks kreemi koheses toimes veenduda. Vahet naine ei märganud ja ütles selle ka välja. Teenindaja suutis teda veenda, et tegelikult on ikkagi üks pool näost märksa paremas olukorras ja et efekt veelgi paremini märgatav oleks, on kohe vaja osta kreeme ja hakata neid regulaarselt kasutama.

Allergia põhjustanud kreem.

Nagu võluväel ilmus välja ka kreemide komplekt. Maksis see 1340 eurot ja selle summa sees pidi olema ka kontroll diagnostikafirmas. Naise sõnul kinnitati talle, et antud kosmeetika allergiat ei põhjusta. Kui alguses tegeles naisega üks töötaja, siis hiljem lisandus veel teine. Kliendile pakuti šampanjat sõnadega «Meil on täna nii eriline päev». Ruslana sõnul räägiti ta lihtsalt ära. «Ma ei teadnud enam, kuidas pääseda ning nõustusin. Ka kartsin ma, et teist näopoolt ei töödeldagi, kuigi see erinevat nüüd märgatavalt,» tunnistas ta.

Kui selgus, et naisel raha pole, pakuti talle järelmaksu võimalust ning naine andis alla. Alles seejärel kreemitati ka teine näopool ära. Ostetud purgid ja pudelikesed olid kilesse pakitud ja naisel polnud võimalust nende etikette uurida.

Tõehetk saabus ühel hommikul, kui Ruslana suutis suure vaevaga silmi avada. Silmalaud punetasid ja olid turses, sügelesid. Naise sõnul juhtus see viiendal päeval pärast seda, kui ta oli hakanud kasutama silmaümbruse kreemi.

Ta püüdis kohe võtta ühendust temaga tegelenud inimesega, kuid kõnele ei vastatud. Ruslana luges läbi lepingu ja sai teada, et 14 päeva jooksul saab sellest taganeda. Aga kuna ta ei hakanud vahendeid kohe kasutama, siis oli see tähtaeg möödas.

«Mulle öeldi, et mitte midagi teha ei saa, sest 14 päeva on juba möödas ja neil on õigus järelmaksulepingust mitte taganeda ning raha pean ma neile ikkagi maksma,» meenutas naine kõnet firma sekretärile. Temaga tegelenud naine kinnitas hiljem, et on ise hariduselt meedik ja pole võimalik, et nende kosmeetika põhjustaks allergiat.

Kuna pooli totsikuid polnud naine avanud, pakkus ta välja kompromissi – ta tagastab avamata kosmeetika ja saab selle võrra hinna alla kaubelda. Firmaesindaja lubas rääkida ülemusega läbi ja kolme päeva jooksul vastata. Pärast pooleteise nädala pikkust ootamist sai Ruslana teada, et kosmeetikat tagasi ei võeta ning kogu summa tuleb tal kinni maksta – kogu loo allergia kohta olevat naine ise välja mõelnud, midagi sellist tekkida ei saa. Kuna naisel oli tekkinud kahtlus, et äkki polegi asi kreemis, siis kasutas ta seda veel kord. Kiiresti läks ta taas paiste, laud hakkasid punetama ja silmade ümber tekkisid punased täpid. Medõena töötav naine võttis allergiavastaseid vahendeid ja püüdis allergoloogi juurde aega saada. Kuna arstiaega saada ei õnnestunud, rääkis ta oma osakonnas töötava tuntud arsti-anestesioloogi Boris Gabovitšiga. Arst kinnitas, et tegu on allergiaga ja soovitas tal pöörduda spetsialisti poole. «Ma ei ole allergoloog ja antud juhul räägin kui arstiharidusega inimene,» ütles Gabovitš väljaandele. Ta lisas, et allergia konstateerimiseks ei pea olema allergoloog. «Allergoloog teeb kindlaks, mis selle põhjustas. Allergiat võib diagnoosida iga arst - see on osa baashardusest, mitte küsimus spetsialiseerumisest. Iga komisjon võib seda öelda. On olemas fakt ainega kokku puutumisest ja kindel fakt tekkinud reaktsioonist,» selgitas tohter. Ta lisas, et kui Ruslana oleks pöördunud EMOsse, oleks ta saanud sama diagnoosi.

Gabovitši sõnul on üldine tava, et meedikud otsivad abi oma kolleegide seast, mitte ei pöördu perearsti või EMO poole. «Allergoloogidega on meil probleeme. Isegi meie ei suutnud Ruslanale saada allergoloogi juurde aega, olid ainult tasulised vastuvõtud. Absurd! Meil on haiglas arst olemas - aga maksa,» rääkis arst.

Salong Royal Grace kuulub firmale Lavenire ning selle esindaja Irena Unukainen kinnitas, et ettevõte järgib Eesti seadusi. Dr Gabovitši pandud diagnoosi aga pani ta kahtluse alla. «Vastavalt tervisameti poolt peetava tervishoiuteenuse osutajate tegevuslubade registrile on B. Gabovitšil õigus tegutseda üksnes anestesioloogina (omamata selleks eraldi lisapädevusi) ja tema tegevuskohaks on haigla. Haigla tõendit ei ole väljastanud ja B. Gabovitšil ei ole õigust haiglaväliselt tervishoiuteenuse osutamisega tegeleda, liiatigi veel väljaspool oma eriala. Olete edastanud meile dokumendi, mille on väljastanud sellekohast tegevusluba mitteomav arst ja mille usaldusväärsus tekitab küsitavusi,» seisis firma vastuses.

Arstide registri järgi on dr Gabovitšil õigus tegutseda vaid anestesioloogina. Kuna meile esitati seda tõendit kui spetsialisti, st nahaarsti või allergoloogi, oma, siis me ei saa vastata teie küsimustele antud kliendi kohta. Pealegi me ei pea õigeks avalikult arutada kliendiga sõlmitud lepingut, kusjuures klient ei teavitanud meid sellest soovist,» vastati firmast.

Kuna pädeva eriarsti ehk nahaarsti ja allergoloogi arvamust ei esitatud, siis ei saa ettevõte enda sõnul vastata ka väljaande küsimustele ega selgitada oma seisukohti. «Ühtlasi ei pea põhjendatuks kliendi andmete avalikku arutelu situatsioonis, kus meil on kliendiga sõlmitud kehtiv leping ja kus klient meile ei ole avaldanud, et ta soovib enda andmete avalikku arutelu,» on kirjas vastuses.

Firma esindaja sõnul kinnitas Ruslana lepingut sõlmides, et on kursis võimalike riskidega, mis kosmeetikat kasutades kaasnevad. Sellist punkti naisega sõlmitud lepingus pole. Firma saatis dokumendid, mille kohaselt toodetakse seda Iisraelis asuvas tehases E. L. Erman ning see on registreeritud kosmeetikatoodete andmekogus CPNP – Cosmetic Products Notification Portal.

«Dokumendid, sealhulgas katseprotokollid, on kontrollinud Läti

Terviseamet, see tähendab, et kontroll tehti riigis, kus asub vastutav isik. Mittevastavust

ELi nõuetele ei ole avastatud, seega tooteid on lubatud realiseerida

Euroopas,» kirjutas Unukainen.

Eesti terviseametist öeldi, et seadusandlus ei nõua kosmeetikatoodete kontrollimist. Amet võib teha kontrolli (sh tasuta), kuid kreem ei tohi olla avatud ning seda tehakse müüja juuresolekul.

Alates 2013. aasta 11. juulist tuleb kosmeetikatootjatel registreerida kaup Euroopa Komisjoni hallatavas kosmeetikatoodete andmekogus CPNP – Cosmetic Products Notification Portal. Seal on registreeritud DeAura D'or mystere Eye Performer Gel Superieure ning puuduvad andmed selle soovimatutest tagajärgedest.

Ruslana püüab jätkuvalt saada allergoloogi juurde aega ning pöördus ka tarbijakaitse poole. Järjekordne osamakse aga tuli tasuda 12. septembril.