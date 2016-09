Karvutuks jäänud koera omanik keeldus abist

Vaatepilt, mis Kiviõlis ühe eramu õuel veel hiljuti avanes, tekitas möödujates õõva - kuudilobudiku juures oli ketis paljasnahkne koer, tema esi- ja tagajäsemetel paistsid sügavad haavandid, kirjutab Põhjarannik.

Koera pärast südant valutavad inimesed on püüdnud koputada looma peremehe südametunnistusele, kuid tulutult. Abi on otsitud ka linnavalitsusest ja loomakaitsjatelt.

Abiotsijate sõnul on head inimesed pakkunud võimalust, et võtavad koera enda juurde, ravivad ta terveks ning toovad seejärel tagasi, kuid looma peremees lükkas selle ettepaneku tagasi ning peitis koera ära.

Kiviõli linna keskkonna- ja järelevalvespetsialist Vladimir Kruzman ütles, et on koera peremehega varem rääkinud, kuid viimasel ajal pole temaga enam jutule saanud, ja ka koera pole õuel enam näha. Keskkonna- ja järelevalvespetsialist on majale pilgu peale heitnud siiski vaid tänavalt, koera peremehe uksele ta koputanud pole. «Mul ei ole mingit õigust eramaja hoovi siseneda,» ütles ta.

