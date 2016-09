Soomlanna leiutis päästab noorperede une

Soomest pärit ema on lahendanud aastasadu vana magamatuse probleemi vastsündinute ja värskete lapsevanemate seas, kirjutab The Independent.

Hanna Sissala tuli idee peale, kui oli ise just emaks saanud ega saanud oma vastsündinu Solina tõttu öösiti magada.

«Me magasime väga halvasti, sest laps nuttis terve öö,» sõnas Sissala. «Rahustasime teda nii vankris, võrevoodis kui ka süles, kuid mitte miski ei mõjunud. Seega otsustasingi leida lahenduse sellele probleemile.»

Madrats on disainitud õhku läbilaskvaks, et laps ei lämbuks madratsisse, kui ta peaks end kõhuli pöörama. Madrats liigub üles-alla ning kiigutab sedaviisi lapse magama.

Sissala tuli madratsiga avalikkuse ette mõni nädal tagasi ning pärast seda pole tal enam vaba aega olnud. Tema aja täidab tootmise laiendamine, sest nõudlus madratsitele on suur.

«Mulle on juba pakkumise teinud ettevõtted Aafrikast kuni Lõuna-Ameerikani, sest kogu maailma peredel on sama probleem.»

Sissala sai toodet katsetada ka enda peres pärast poja Elmeri sündi.

«Enne madratsit ta tegi ainult kümneminutilisi uinakuid,» sõnas naine. «Ta ärkas ja nuttis. Me olime kõik stressis. Pärast madratsit hakkas ta magama 45 minutit ja ärkas üles nägu naerul.»

Soomet peetakse üleüldiselt lapsesõbralikuks riigiks, sest neil on ka kuulus beebipakk, mis antakse värsketele lastevanematele ja sisaldab endas kõike, mida üks vastsündinu võiks vajada.

Sissala sõnul oli madratsit luues üheks oluliseks punktiks turvalisus. «Paljudel selles meeskonnas, kes mind aitasid, on väike laps,» rääkis ta. «Me teame, kui oluline on uni terve pere heaolule, kuid lapsevanematena saame aru, et miski pole olulisem kui lapse turvalisus.»

«Madrats on õhku läbilaskvast materjalist, mis teeb selle ohutuks isegi siis, kui laps peaks keerama näo madratsisse,» selgitas Sissala.

«Vanemad ei saa valida, kui hästi nende beebi magab, aga ma loodan, et see toode aitab ka neid perekondi, kelle lapsel on raskusi magamajäämisega,» sõnas naine.