Amazoni lubatud odavaim hind ei pruugi tegelikult odavaim olla

MTÜ ProPublica korraldatud uuringust selgub, et Amazoni poolt pakutud kõige odavam toode ei ole alati kõige soodsam, vaid tihti reklaamivad nad hoopis nende enda toodet.

ProPublica jälgis Amazonis 250 hiljuti ostetud toodet ja hindas toodete järjestust «soovitatud» toodetena. MTÜ leidis, et peaaegu 75 protsendil kordadest tuli Amazoni enda või nende partnerettevõtete toode «soovitatud» nimekirja, kuigi valikus oli teisi veel soodsamaid tooteid.

Amazoni pressiesindaja Jason Goldberg kommenteeris: «Tuginedes kauba tranpordivõimalustele on meie enda tooted üheksal juhul kümnest tasuta saatmisega. MTÜ poolt korraldatud uuringust selgunud «soovituste» pakkumise algoritm seisnebki ka toote kojusaatmise tasudes.»

Amazoni «soovitatud» toodete pakkumine toimib nõnda: Amazon soovitab esmajärjekorras seda toodet, mis ei ole alati kõige odavam, vaid on nende arvates kõige parem variant. Klient saab siiski valida ja otsida ka enda jaoks kõige odavamaid tooteid ja pakkumisi.

«Amazoni «soovitatud» pakkumine võtab küll arvesse toote hinna, aga see pole ainuke tegur,» täpsustas Goldberg. «Algoritm võtab arvesse toote hinna, saatmise hinna, tootja hinde, koha ja veel teisigi tegureid»

Goldbergi sõnul on see küll tõsi, et Amazon alandab omatoodete hindu, et teha nad teistega võrreldes konkureerivaks, kuid see pole väga tulus. Nende peamine tulu tuleb siiski partnerlusest teiste ettevõtetega.

«Amazon teenib rohkem raha, kui keegi teine müüb nende kaudu enda asja,» sõnas Goldberg. «Kui nad müüvad ise, siis nende tulu on väiksem, sest nad peavad maksma saatmise ja hoiustamise eest. Partnerluse kaudu saavad nad 15 protsenti igalt tehingult.»

Amazoni «soovitatud» toote pakkumine sarnaneb eBay «parima pakkumisega», kuna mõlemad põhinevad samadel algoritmidel.

Kuigi e-poodide kasutatud algoritm peaks tegema ostlejale valiku lihtsamaks, tasub siiski mõned klikid enne ostu sooritamist teha, et selles veenduda.