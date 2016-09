Alkoholi jäljendav jook päästaks pohmellist

Avastatud on uut tüüpi sünteetiline alkohol, mis lubab inimestel tunda joobega kaasnevaid sotsiaalseid efekte, kuid pohmelli lõbusale peoõhtule ei järgne, vahendab Independent.

Selle looja professor David Nutt lubab, et ühtegi pohmellisümptomit uue joogi «alcosynthiga» ei kaasne. Lisaks puudub teoorias võimalus end sellest purju juua – aine efekt peaks saavutama viie ühiku juures oma maksimaalsuse ning sellega see ka piirdub.

Imperial kolledži professor ning endine narkootiliste ainete valdkonna nõunik Nutt rääkis, et ta on loonud ja patenteerinud ligi 90 sarnast ühendit. Praegu testitakse kahe ühendi sobivust laialdasemaks kasutamiseks ning Nutt loodab, et 2050. aastaks vahetab «alcosynth» tavapärase alkoholi täielikult välja.

Professori sõnul sobib jook hästi mohiito ning erinevate džinnikokteilide valmistamiseks ning selle abil saaks kokteile ilma süümepiinadeta nautida. Nimelt töötas tema meeskond kaua, et saada aine, mis mõjutaks inimest sarnaselt alkoholile, kuid sealjuures oleks mittetoksiline ning jätaks tervisenäitajad puutumata.

«Aastaid on uuritud alkoholi mõju ajule ning see on meile juba teada, kuidas ja milliseid kehaosi alkohol negatiivselt mõjutab, kuid kui neid piirkondi vältida, ei tule ka kahjusid,» märkis Nutt. Ta lisas, et tema arvates soovivad inimesed juba ammu näha tervislikumaid jooke ning joogitööstusele on samuti teada, et 2050. aastaks alkoholi enam praegusel kujul alles pole. Aine mõju püsiks paar tundi – sama kaua nagu tavalisel alkoholil.

Kui varasemates eksperimentides «alcosynthiga» kasutati bensodiasepiini tuletist, siis professori kinnitusel uued joogid seda ei sisalda. Ta jääb jookide koostise osas saladuslikuks, kuna tegu on patenteeritud koostisega, mida ta ei soovi laiemale avalikkusele avaldada. Kuna kulub ohtralt ressurssi ja katsetusi enne seda, kui joogid pubidesse jõuaksid, ei tasu neid siiski veel lähiajal oodata.

Suurbritannia valitsuse esindaja tervisevaldkonnas sõnas, et kuna tegu on alles nii värske ideega, on seda raske praegu kommenteerida. Siiski oli ta skeptiline selles osas, kas keegi selle tootmist ja turustamist rahastaks. Küll aga märkis esindaja, et tööjõule oleks see kasuks, kui keegi ei põeks pohmakat ning töötamine oleks efektiivsem.

Briti õlletootjate liidu liige Neil Williams seevastu tõdes, et «alcosynthi» taoline aine pole vajalik, sest pohmelli ennetamiseks ja ravimiseks on küllalt viise ja vahendeid. «On mitmeid lahjasid jooke, sealhulgas õllesid. Üleüldse peaksime jooma mõõdukuse piires, et pohmelli ei tekikski. Ma ei taha sellest ainest enne kuulda, kui olen seda oma silmaga näinud ja ise proovinud,» lisas ta.