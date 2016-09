Töö- ja karjäärimessil pakutakse üle 2000 töökoha

Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja Siim Sarapuu sõnul on homse messi eesmärk mitte pelgalt töövahendus, vaid sisuline nõu ja abi oma karjääri kujundamisel.

«Kuna pensioniiga tõuseb ning töötamise aeg üha pikeneb, on näiteks 40aastasel inimesel üldjuhul veel üle poole tööelust ees ning sageli on inimesed oma tuleviku suhtes ebakindlad. Seetõttu ongi kogu messi läbiv teema tööelu kujundamine: kuidas mõelda selgeks, mida tulevikus teha ja milliseid samme oma tööelus astuda. Selle teema ümber on üles ehitatud messi seminariprogramm, temaatilised töötoad ja messil pakutav tasuta karjäärinõustamine,» kõneles Sarapuu.

Messil osaleb üle 80 tööandja ja pakkuda on üle 2000 töökohta. Pakutakse nii lihttööd kui spetsialisti ametikohti, rohkesti tööpakkumisi on teenindus- ja tootmissektori töötajatele. Tööandjate ja tööpakkumiste hulgas paremaks orienteerumiseks on eraldi märgistatud vähenenud töövõimega inimestele (märgis «TVR» tööandja sildil) ja alla 18-aastastele noortele (vahtralehemärgis tööandja sildil) tööd pakkuvad tööandjad. Koolipraktika võimalust pakkuvad tööandjad leiab sildi «koolipraktika» järgi. Kohal on ka kuus välisriigi ettevõtet: neli Norrast, üks Soomest ja üks Portugalist.

Töövahenduse kõrval leiab messilt ka terve päeva vältava seminariprogrammi. Kultuurikatla Puupakusaalis toimuval Karjääriseminaril «Meie inimesed – meie võimalused» kõneleb oma tööelust ja karjäärivalikutest palju põnevaid inimesi, nende seas näiteks Helo Tamme, Vladislav Koržets, Kamille Saabre, Tiia Randma, Liisa-Ly Pakosta.

0-korruse väikeses saalis aset leidval töötukassa seminaril räägitakse töövõimereformist, töötukassa uutest teenustest, koolipraktikast , ettevõtlusest ja paljust muust. Karjääriseminar tõlgitakse täielikult ja töötukassa seminar osaliselt viipekeelde. Karjääriseminarist teeb oma veebilehel otseülekande rahvusringhääling.

Lisaks seminaridele saab osaleda töötubades, kus toimuvad tööotsingut ja karjääriplaneerimist toetavad praktilised tegevused. Pakutakse ka tasuta karjäärinõustamist. Kultuurikatla 0-korrusel asub Euroopas töötamise ala, kus paiknevad EURES nõustajad ja välisriikide tööandjad. Seal toimub ka EURES seminar, kus räägitakse kõigest sellest, mis on seotud välismaal töötamisega. Messil osalevad Eesti, Soome, Norra, Läti, Tšehhi ja Bulgaaria EURES nõustajad, mitmed puuetega inimeste organisatsioonid ning erinevad töötukassa koostööpartnerid.