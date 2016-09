Kõrtsipeod ei lase magada

Ta on pöördunud ka linnavalitsuse ja politsei poole, kuid suures plaanis pole ta murele lahendust leidnud. Roland elab Pikal tänaval üürnikuna alates maist, kuid tema sõnul on majaomanikule ja ümbruskaudsetele elanikele tekitanud lärm muret juba aastaid.

«Tegemist on siiski õigusrikkumisega. Osa Pika tänava elanike eluruumides on müra tase nii kõrge, et suhtlemiseks on vaja häält kõrgendada. Hetkel valitseb situatsioon, kus linn väidab, et asjaga saab tegeleda ainult politsei ning politsei esmane küsimus rikkumisest teadasaamisel on, et kas te linnavalitsuse poole olete pöördunud? Tundub, et me nagu ei elakski õigusriigis,» rääkis Roland.

Tema sõnul käib politsei väljakutse peale vaid ukse ees ja tõepoolest seal müra ei ole. Probleem on mehe sõnul selles, et lahti tehakse kõrtsi tagauks, mistõttu on häiritud ümberkaudsed elanikud.

