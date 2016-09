Lätis läheb sularahaga arveldamine keeruliseks

Alates järgmisest aastast on eraisikute vahel sularahas lubatud vaid tehingud, mille summa ei ületa 20kordset Läti keskmist palka ehk 7600 eurot, kirjutab TvNet. Kui tegu on suuremate summadega, peab arveldamine käima panga kaudu. Läti rahandusministeeriumi kinnitusel erandeid ei tehta.

«Näiteks kui müüa kümne aasta vanust BMW-d 10 000 euroga, siis ei tohi selle eest maksta sularahas. Sisuliselt võib ostja maksta 20kordse keskmise palga suuruse summa sulas, aga ülejäänud summa tuleb maksta panga kaudu või siis makstakse kogu summa läbi panga. Sama on ka kinnisvaratehingutega. Näiteks ostes 8000 eurot väärt maatüki, on keelatud tasuda sularahas kogu summat,» selgitas Läti rahandusministeeriumi esindaja Jan Salmina. Läti võimud ei varja, et muudatuse eesmärk on võitlus varimajandusega. Pealegi kehtivad sarnased piirangud juba juriidilistele isikutele.

Läti seimi rahanduskomisjoni juhi Janis Vucansi sõnul ei tule kõigi eraisikute vaheliste tehingute puhul maksta makse, kuid ka selliseid leidub. Näiteks kinnisvaramüük, millelt tuleb maksta käibemaksu. Selle tasumist on märksa lihtsam jälgida, kui raha liigub panga kaudu.