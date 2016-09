Valitsus kiitis heaks üksi elava pensionäri toetuse

Soomlaste seas kasvab nende hulk, kes ei suuda enam oma omandimaksust kinni pidada. Maksuamet on vähemalt 330 000 tähtaja möödumisele tähelepanu juhtivat meeldetuletust saatnud, mis on 13 protsenti mullusest enam.

Sester selgitab: kui palju erineb uue aasta eelarve juba kevadel kokkulepitust

Võrreldes kevadega on nii mõneski järgmise aasta eelarve reas toimunud olulisi muudatusi. Rahandusminister Sven Sester selgitab, millised need täpsemalt on.