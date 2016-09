See üks küsimus, mida ei tohiks tööintervjuu lõpus kindlasti küsida

Seepärast on oluline küsida õigeid asju ja vältida küsimusi, mis jätaksid sinust ettevalmistamata, laisa või ahne mulje, kirjutas Business Insider. Üks küsimus, mida ei tohiks kohe pärast intervjuu lõppu kindlasti küsida, on «Kas ma sain tööle?».

Sel hetkel pole selline küsimus lihtsalt kohane. See võib jätta sinust küll entusiastliku mulje, mis on hea, kuid võib ka näidata, et tahad või vajad seda tööd väga meeleheitlikult.

Tööpakkujad leiavad, et see küsimus on ebaviisakas, sest peaaegu ükski firma ei saa pärast kandidaadi intervjueerimist kohe öelda, kas just tema tööle võetakse, kuna vaja on ära kuulata kõik soovijad. Seega jätab su küsimus mulje, et sa pole kursis isegi uue töötaja leidmise teekonnaga.

Samamoodi on kehv end väljendada sarnaste küsimustega: «Kuidas mul läks?», «Kas on mingeid kahtlusi minu osas?», «Mida sa tegelikult minust arvad?» ja «Kas kujutaksid ette mind siin töötamas?». Sellist tagasidet võid küsida pärast seda, kui firma on sinuga uuesti ühendust võtnud ning tulemuse teatavaks teinud.

Selle asemel, et küsida, kas tööle said, uuri parem, kas saaksid midagi veel endast rääkida, et otsustamine lihtsamaks teha, või küsi, millal võiksid neilt tagasisidet oodata. Intervjuule ilusa lõpu andmise idee seisneb selles, et sa ei jätaks endast kannatamatut muljet või muljet, et sa pole tegelikult töökohaks valmis.