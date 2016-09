Galerii: vaata, mis toimub tänasel Töö- ja karjäärimessil

Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja Siim Sarapuu sõnul on messi eesmärk mitte pelgalt töövahendus, vaid sisuline nõu ja abi oma karjääri kujundamisel.

«Kuna pensioniiga tõuseb ning töötamise aeg üha pikeneb, on näiteks 40aastasel inimesel üldjuhul veel üle poole tööelust ees ning sageli on inimesed oma tuleviku suhtes ebakindlad. Seetõttu ongi kogu messi läbiv teema tööelu kujundamine: kuidas mõelda selgeks, mida tulevikus teha ja milliseid samme oma tööelus astuda. Selle teema ümber on üles ehitatud messi seminariprogramm, temaatilised töötoad ja messil pakutav tasuta karjäärinõustamine,» kõneles Sarapuu.