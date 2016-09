Viis toitu, mille söömise lõpetades teed endale suure teene

Susie Burrell, kes on Austraalia üks juhtivaid dietolooge, loetleb mõned toidud ja joogid, mida tarbides teed endale pigem kasu kui kahju, vahendab news.com.au.

Karastusjoogid. Mitte ainult ei sisalda need tohutus koguses suhkrut, vaid on ka oma happelise koostise tõttu õudusunenägu hammaste tervisele. Samuti ei tasu arvata, et kalorivaene karastusjook on parem kui tavaline, sest seal sisalduvad suhkruasendajad võivad veresuhkru taset rohkemgi tõsta kui suhkur. Lisaks tekitavad need janukustutamise asemel suurema janu ning ise rämpstoidu järele. Janukustutuseks aitab kõige paremini puhas vesi ning kui hammas on verel ikkagi magusamaitselise joogi järgi, siis eelista pigem täismahla.

Riisigaletid. Pruunis riisis leidub hulgaliselt olulisi toitaineid, kuid töödeldud valgest riisist, mida kasutatakse riisisnäkkide valmistamiseks, nõnda suurt kasu pole. Paaris riisigaletis sisaldub tunduvalt rohkem süsivesikuid ja suhkrut või soola kui kahes viilus täisteraleivas, mistõttu tõstavad need kiirelt ka veresuhkrutaset, kuid nälga ei kustuta. Lisaks on lihtne neid „üle tarbida“. Mitmed riisisnäkid sisaldavad ka ohtralt soolaseid maitseaineid ja -tugevdajaid, kuid mida vähem neid toidus leidub, seda parem.

Taimeõlid. Siinkohal pole mõeldud oliivi- ega kookosõli, vaid segatud õlisid, mida kirjeldatakse toiduaine pakendil enamasti kui taimeõli. Tegelikult mõeldakse selle all tihti küllastunud rasvu sisaldavat palmiõli, mis suurendab riski südamehaiguste tekkeks. Sageli on taimeõli või palmiõli peamine koostisosa margariinides või teistes määretes, näiteks šokolaadikreemis. Tõsi on aga see, et tervisele ja toitumisele ei tule neist mingitki kasu.

Külmutatud valmistooted. Külmletist võib leida nii saiakesi, leiba, kooki, pitsat, panniroogi jm. Neid on lihtne kodus ahju või pannile visata ning ise toidutegemisest viilida, kuid sellelgi on oma hind. Nimelt sisaldavad valmistoidud ohtralt nii küllastunud kui ka transrasvu. Viimased moodustuvad eelkõige siis, kui taimeõlisid sisaldavaid toite kuumutatakse kõrge temperatuurini. Mõistlikum on siiski kodus küpsetada, sest nii tead kindlalt, mida oled toidu sisse pannud. Transrasvade tarbimise peaks hoidma minimaalsena ning seetõttu valmistoite vältima.

Pakinuudlid ja –supid. Süvene hetkeks nende pakendisse ning leiad, et neis leidub ohtralt lõhna- ja säilitusaineid, maitsetugevdajaid jne. Lisaks on tegu väga soolarikka vahepalaga – pakisupp võib sisaldada rohkem soola, kui on soovituslik maksimaalne päevane kogus. Tervise nimel peaks kindlasti neid vältima ning pigem tegema endale ise meelepärast pastat näiteks koos liha ja juurviljadega.