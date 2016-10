Uuring: teleritootjad valetavad tarbijatele

Üleriigiline maavarade kaitse nõukogu (ÜMKN) usub, et Samsung, LG ja Vizio on välja tulnud toodetega, mis annavad hea tulemuse testides, kuid kodudes reaalsetes tingimustes võtavad rohkem energiat, kirjutab Guardian.

Uuringutest selgus, et Samsungi ja LG televiisorite tulemused testides ja tegelikes tingimustes võivad erineda kuni 45 protsenti. Telekad võivad automaatselt välja lülitada energiasäästurežiimi, kui värske telekaomanik on teleka seadistustes muudatusi teinud. Energiasäästurežiimist välja lülitumine toimub ilma, et sellest omanikule teada antaks.

ÜMKN energiaefektiivsuse direktori Noah Horowitzi sõnul on mõned suuremad televiisorite tootjad seadistanud need nii, et telerid läbiksid riiklikud testid, kuid ostja koju jõudes hakkaksid rohkem energiat tarbima.

«Sellised «salajased» muutused tõstavad tohutult televiisori energiatarbimist ja selle mõju keskkonnale, ilma et kasutaja sellest üldse midagi teaks. See ei pruugi olla illegaalne, aga muudab mõttetuks kogu riiklike testide mõtte ja töö,» märkis Horowitz.

ÜMKN kinnitusel tuleks kolmandikul LG, Samsungi ja Vizio televiisori omanikel muuta oma teleri seadeid, et vältida kümne aasta jooksul kokku üle 1,2 miljardi dollari maksmist ja looduse kahjustamist 50 miljoni tonni süsihappegaasiga.

Uuringutega alustati 2015. aastal ning lisaks Samsungile, LG ja Viziole osalesid neis ka Sony, Phillipsi ja Panasonicu telerid. Uuringute tulemusi jagati ka ettevõtetega.

LG asepresident John Taylori sõnul plaanib LG tulemused vaidlustada. «LG on jälginud hoolikalt USA energiaosakonna testiprotseduure ja me võtame tõsise süüdistusena, kui keegi väidab, et LG televiisorite testimisel on möödalaskmine.»

Taylor lisab, et nad on kriitilised ÜMKN testide metoodikas ja järeldustes, eriti osas, mis käsitleb «normaalset teleri vaatamist».

«Ei ole kindlat ühte definitsiooni, mis seletaks ära, kui pikalt kestab «normaalne teleri vaatamine», sest LG testides jälgitud telerivaatamine erineb ÜMKN testides läbi viidud «normaalse teleri vaatamisega»,» kommenteeris Taylor.

Samsung ütles pressiteates, et nende telerid on kooskõlas USA valitsuse poolt määratud regulatsioonidega: «Samsung lükkab ümber väite, et me tegeleme tarbijate eksitamisega. Meie energiatähis tähistab energiakulu, mis kulub, kui televiisor on tehase poolt määratud seadete peal. Enamik kasutajaid jääb tehase poolt määratud seadete juurde. Samuti usume, et kasutajad võivad ise muuta seadmeid ja valida, mida ja kuidas nad soovivad vaadata ja kui palju elektrit selle peal kulutada,» seisab pressiteates.