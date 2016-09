Miljoneid vaatamisi kogunud libavideo: puuri oma Iphone 7 sisse kõrvaklappide kasutamiseks auk

Videos olev mees näitab, kuidas telefoni alumises otsas on kahel pool pisikesed kõlariavad ja ütleb, et kui Iphone 6-l olid avad vaid ühel pool, siis Iphone 7-l asuvad avad nüüd mõlemal pool ja nii on need enda alla peitnud ka kõrvaklappide jaoks vajaliku augu, kirjutas The Guardian.

Pärast augu puurimist näidatakse videos, kuidas telefon endiselt muusikat mängib, kuigi tegelikult tuleb heli telefonikõlaritest, mitte uude auku ühendatud kõrvaklappidest.

Video autoriks on kuulus Ukrainast pärit ja Californias elav youtuber, kes just lõhub inimeste rõõmuks erinevaid tehnikavidinaid. Mõned ta teised videod näitavad näiteks, mis juhtub kui Iphone 7 panna mikrolaineahju ja kas telefon peab viis minutit vastu vedelas lämmastikus. Kokku on mehel seitse erinevat videot, mis igaüks omamoodi Iphone 7 hävitavad.

Tundub aga, et ka see ei mõjuta inimesi, sest nii mõnigi on oma telefoni suutnud ära rikkuda ja olla seepärast videotegija peale äärmiselt pahased. Kogu video kommentaarium on täis kriitilisi kommentaare, mis kõik autorit süüdistavad.

Üks kommenteerija saatis mehe pimedasse kohta ja ütles, et tema telefoni ekraan muutus kohe puurimist alustades mustaks ja enam ei võta see pilti ette ning uus helisüsteem ei tööta ikka üldse.

Teine kommenteerija kirjeldas, et ootas kuni isa magama läheks, sest nii sai garaaži puuri järele hiilida. Seejärel siis puuris oma telefoni augu ja veendus, et asi mitte ei tööta. Kommenteerija sõimas videoautorit ning lubas, et teeb kõik endast oleneva, et tema Youtube’i konto kinni pandaks.

Iphone 7 sisse augu puurimine ei paljasta mingit salajast pistikut. Telefoni korpuse tugev kahjustamine rikub aga ka selle veekindluse.