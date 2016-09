Ikea avalikustas oma kultustooted läbi aegade

Mis peitub Ikea toodete nimede taga?

Grundtali köögimööbel ja Mölby vaip. Kui ütleksid kellelegi, et su mööblil on nimi, siis peetaks sind arvatavasti hulluks. Kuid mööblipoodides on see täiesti tavaline ja Ikeal on lausa oma süsteem, kuidas mööbel nime saab.