Eesti tuntuim second hand lõpetab kasutatud riiete vastuvõtmise

Mullu kogusid Humana Eesti kauplused 900 709 kilogrammi riideannetusi, mis on 70 protsenti enam kui 2014. aastal.

Kuna pühapäeviti on uuskasutuskeskus suletud, siis inimesed tassivad tihti just sel päeval oma majapidamises ülejäänud tehnikat ja vanu rõivaid keskuse ukse taha kuhja.

«Mind huvitab, mis saab edasi nendest riietest, mida viiakse Jäätmekeskuse punastesse riidekointeineritesse? Mul naine kodus peseb-triigib kõik vanad riided ära, aga kui need hiljem lihtsalt ära põletatakse, siis pole sel ju mõtet,» rääkis lugeja.

Taaskasutus- ja jäätmekeskused on aasta algusest kogunud Eestis kokku 516 tonni kasutatud rõivaid, jalatseid, kodutekstiili ja mänguasju, mis on üle 200 tonni rohkem kui 2013. aastal.

TV3: Humana põhjendab hinnatõusu nõudluse kasvu ja annetuste vähenemisega

Kuigi võiks arvata, et heategevuseks annetatud teise ringi rõivad ja aksessuaarid on odavad, on ka kasutatud riiete hinnad hüppeliselt tõusnud.