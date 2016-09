Tallink viis pileti broneerimise osas sisse suure muudatuse

«Olen juba viis aastat Tallinki klient ja sõidan igal nädalavahetusel Helsingi ja Tallinna vahet. Miks on viimasel kolmel nädalal piletihinnad kerkinud 67 eurot 78-le (seda Club One Gold kliendikaardiga),» küsib venekeelse Postimehe lugeja Aleksander.

Lugeja küsib: kas Tallink teeb kruiisi kohta eksitavat reklaami?

«Tallink teeb juba nädalaid eksitavat reklaami Gotlandi erikruiisi kohta. Kodulehel on reklaam ja broneerimisvõimalus laevale Baltic Queen, kuid tegelikult hakkab sõitma Silja Europa, mis on 16 aastat vanem ja täielik rümakas. Tallinki infotelefonilt öeldi, et sõidab Silja Europa. Kui see pole tarbija petmine, siis ma ei tea, mis see on,» oli lugeja ärritunud.