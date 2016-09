Tuntud laulja loodud heategevuspood suleb uksed

Tänaseks on Saagu Valgus laiendanud oma tegevuse Eesti eri paikadesse ning need harud on hakanud oma maakondlikes keskustes väga hästi tööle, kirjutab Raplamaa Sõnumid. Vallad toetavad, abivajajad pöörduvad ja inimesed kiidavad. Samal ajal valmistub Rapla osakond oma uksi sulgema.

«Koos üürihinnaga on igakuised kommunaalmaksed ühe heategevusliku organisatsiooni jaoks, mis elatub inimeste annetustest, lihtsalt liiga suur summa,» põhjendab Saagu Valguse juhataja Alma Linder. Saagu Valguse poe müügitulu on see, mis hoidis neid pinnal. Küll vaevu, aga hoidis.

«Saagu Valguse» lõi aastal 2011 tuntud laulja Siiri Sisask.