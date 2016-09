Katki läinud nutitelefoni ekraan viis surmani

Naine oli korduvalt rääkinud, et ta mees on nutitelefonist sõltuvuses, seepärast ilmselt põhjustaski lõhutud ekraan mehes nii palju viha, et ta peksis oma naise magades puukaikaga surnuks, kirjutas Daily Mail.

Kahtlusalusest mehel polnud püsivat töökohta, nii istus ta kõik päevad kodus. Päev enne kurba sündmust oli kuuldud valjuhäälset sõnasõda. Järgmise päeva hommikul läks kahe lapse isa majast välja ja jättis telefoni tuppa.

Koju jõudes oli ekraan katki ja ta kahtlustas selles oma naist, sest naine oli pidevalt viidanud mehe nutisõltuvusele. Teiste allikate järgi, viskas naine telefoni põrandale tüli käigus.

Surnukeha leidis naise isa, kes koheselt sellesse politseisse teada andis. Ametnikud ütlesid, et naist on korduvalt tömbi esemega pähe löödud, mis viis naise surmani. Vereplekkidega mõrvarelv leiti sündmuskohalt.

Naise abikaasat hakati koheselt peamiseks süüdlaseks pidama. Naabrid olid näinud teda pärast sündmust majast välja ja metsa poole jooksmas. Mees saadi politsei poolt kätte ja ta tunnistas üles oma teo, et oli naise magamise ajal surnuks peksnud.